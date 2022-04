Por Alejo Pombo

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, lanzó un fuerte mensaje interno a la cúpula de Juntos por el Cambio y pidió «dejar de joder con esa boludez de halcones y palomas», tras lo cual llamó a la unidad para «ganar la elección en 2023».

La contundente frase del referente del PRO fue pronunciada durante el Congreso de La Generación Argentina, la juventud del espacio amarillo, a donde también concurrieron los diputados nacionales María Eugenia Vidal, Martín Tetaz y Maximiliano Ferraro.

Con un discurso entonado, Rodríguez Larreta convocó a ganar los comicios del próximo año y pidió dejar atrás las rispideces, aunque reconoció que en el seno de la alianza opositora hay diferencias.

De entrada, fue claro al argumentar que se debe trabajar en el consenso, pero aclaró: «No con todos, con el kirchnerismo y la izquierda no nos vamos a poner de acuerdo nunca, no hay manera».

Frente a un auditorio joven, el jefe de Gobierno porteño reconoció que en Juntos por el Cambio «hay diferencias», pero pidió no enfocarse en eso: «No nos escandalicemos, porque si no estamos juntos, no ganamos una elección en la puta vida».

Y ahondó: «No jodamos más con esa boludez de los halcones y palomas, acá la diferencia es los que cambian la vida de la gente. Vamos a ganar la elección del 23, a ver si nos hacemos cargo. Se necesitan muchos huevos, y ovarios, somos demasiado correctos a veces, rompamos un poco el molde, zárpense un poco más, no pidamos permiso».

«Pidan más perdón y menos permiso, sean disruptivos», bregó el mandatario de la Ciudad ante los jóvenes de La Generación Argentina.

Por su parte, Vidal consideró que «es imprescindible sostener la unidad de Juntos por el Cambio». «Mantenerla es nuestra fortaleza y responsabilidad», planteó.

«La clave es cambiar el país y para eso necesitamos cuatro cosas: un proyecto común, un plan detallado, un equipo robusto y construir una narrativa con una combinación sana de realismo y esperanza», opinó Tetaz.

Finalmente, Ferraro manifestó: «Nuestra confianza va a ser nuestra fuerza. Seamos aliados y construyamos un Juntos por el Cambio mejor para estar a la alturas de las circunstancias y de los enormes desafíos que vamos a tener en el 2023».