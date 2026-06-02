Escala el conflicto: Moscú ejecutó un ataque récord contra Ucrania

Rusia lanzó una ofensiva masiva con 73 misiles y 656 drones contra Kiev y otras ciudades ucranianas. El ataque dejó al menos 13 muertos, más de un centenar de heridos y reavivó la escalada militar entre ambos países en uno de los episodios más intensos de los últimos meses.

Al menos 13 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas este martes tras un ataque masivo lanzado por Rusia contra Kiev y otras regiones de Ucrania, en una de las ofensivas de mayor magnitud registradas en los últimos meses de guerra. El bombardeo combinó misiles de largo alcance y cientos de drones, provocando víctimas civiles, daños en infraestructura y nuevos cortes de energía.

Según informó la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia lanzó 73 misiles y 656 drones durante la madrugada. Aunque los sistemas de defensa lograron interceptar una parte importante de los proyectiles, numerosos impactos alcanzaron objetivos en Kiev, Dnipró, Járkov, Zaporiyia y Poltava.

Las autoridades ucranianas reportaron cuatro muertos en la capital y otras nueve víctimas fatales en la región de Dnipró. Además, más de un centenar de personas resultaron heridas y debieron ser trasladadas a distintos centros de salud.

En Kiev, las explosiones se registraron durante varias horas y obligaron a miles de habitantes a refugiarse en estaciones de metro y refugios subterráneos. Los servicios de emergencia trabajaron durante toda la madrugada para controlar incendios, asistir a los heridos y remover escombros en distintos barrios alcanzados por los ataques.

La Fuerza Aérea de Ucrania aseguró haber derribado 40 misiles y 602 drones, aunque reconoció que parte de la ofensiva logró superar las defensas. Los daños incluyeron edificios residenciales, instalaciones energéticas y otros objetivos urbanos.

En Járkov, una de las ciudades más castigadas desde el inicio de la invasión rusa, las autoridades locales informaron al menos una decena de heridos, entre ellos un menor de edad. También se registraron daños en viviendas y servicios públicos.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia confirmó la operación y sostuvo que estuvo dirigida contra instalaciones vinculadas al complejo industrial militar ucraniano y otras infraestructuras consideradas estratégicas para el esfuerzo bélico de Kiev.

Moscú afirmó que el ataque fue una respuesta a recientes operaciones ucranianas sobre territorio ruso, en el marco de una escalada de acciones de largo alcance que se intensificó durante las últimas semanas.

El bombardeo se produjo en un contexto de creciente tensión militar entre ambos países. Tanto Rusia como Ucrania incrementaron recientemente el uso de drones, misiles y ataques contra infraestructura energética y objetivos militares, mientras permanecen estancados los intentos de alcanzar una solución diplomática al conflicto.

La nueva ofensiva vuelve a reflejar la capacidad de Rusia para lanzar ataques coordinados a gran escala y confirma una tendencia observada durante los últimos meses: el aumento de las operaciones aéreas masivas como herramienta central de la guerra, que ya supera los cuatro años de duración y continúa sin perspectivas inmediatas de resolución.