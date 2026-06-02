El Presidente busca reforzar el respaldo del mercado en un foro clave

Javier Milei será el encargado de cerrar el 43° Congreso Anual del IAEF, el principal encuentro del sector financiero argentino. Ante empresarios, inversores y dirigentes políticos, defenderá la consolidación de su programa económico y los avances de las reformas impulsadas por el Gobierno.

El presidente Javier Milei encabezará este martes el cierre del 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), uno de los principales encuentros del sector económico y financiero del país. El evento se desarrolla en el Centro de Convenciones de Buenos Aires bajo el lema «Nuevo Contexto Global: El Desafío de la Consolidación» y reúne a referentes del ámbito político, empresarial y financiero.

La jornada comenzó por la mañana y se extenderá durante todo el día con paneles dedicados a economía, inversiones, financiamiento, energía, reformas estructurales y perspectivas de crecimiento para la Argentina en el actual escenario internacional.

El discurso de cierre del mandatario estará centrado en la consolidación económica y en la defensa de las principales medidas implementadas por su administración. Según trascendió, Milei buscará exponer los avances de su programa de reformas y ratificar ante empresarios e inversores el rumbo económico del Gobierno.

Entre los principales expositores figuran el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. También fueron convocados gobernadores y ejecutivos de algunas de las principales compañías del país.

El congreso es considerado uno de los foros más relevantes para el sector financiero argentino y suele funcionar como una plataforma para analizar tendencias económicas, oportunidades de inversión y desafíos vinculados al desarrollo productivo. En esta edición, uno de los ejes centrales pasa por los consensos necesarios para sostener la estabilidad macroeconómica y atraer capitales en un contexto global marcado por la incertidumbre.

Además de las exposiciones vinculadas a la coyuntura local, los paneles abordan cuestiones relacionadas con productividad, financiamiento corporativo, infraestructura, energía y competitividad. El objetivo de los organizadores es promover un espacio de intercambio entre funcionarios, empresarios y especialistas sobre los desafíos de mediano y largo plazo que enfrenta la economía argentina.

La participación de Milei se produce en un contexto en el que el Gobierno busca consolidar señales de estabilidad económica tras la reciente recuperación de la recaudación tributaria y la continuidad de su política de equilibrio fiscal, uno de los pilares centrales de la gestión. Ante un auditorio integrado por ejecutivos, inversores y representantes del mercado, el Presidente intentará reforzar la confianza en el programa económico y en las reformas impulsadas por la Casa Rosada.