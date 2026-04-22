River pidió a la AFA que Paletta no dirija más sus partidos tras el Superclásico

River le pidió a la AFA que Paletta no vuelva a ser responsable del VAR en sus partidos, luego del Superclásico del domingo en el que el Millonario reclamó un penal no revisado sobre Martínez Quarta. Es el tercer reclamo formal contra el árbitro en menos de dos años.

River Plate le pidió formalmente a la Asociación del Fútbol Argentino que Héctor Paletta no sea asignado como árbitro de VAR en sus partidos, según consignó el diario Olé. El reclamo llegó días después del Superclásico del domingo, en el que el Millonario cayó 1 a 0 ante Boca en el Monumental, y se centra en la decisión de Paletta de no llamar al árbitro principal, Darío Herrera, a revisar un posible penal de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta en el tramo final del encuentro. Según Infobae, la AFA habría aceptado el pedido, aunque solo por un tiempo determinado y no de forma indefinida como había solicitado la institución de Núñez.

Para las autoridades del Millonario no hay dudas de que el contacto entre el lateral xeneize y el defensor central debió haber sido revisado, al menos, por el árbitro principal. Sin embargo, el reclamo trasciende la jugada puntual del domingo: River viene acumulando quejas contra Paletta en distintos partidos.

En el Superclásico de noviembre de 2025, una derrota por 2 a 0, señalaron a Paletta por no llamar a revisar una falta de Milton Giménez sobre Paulo Díaz, previa al gol de Exequiel Zeballos. En el Superclásico de 2024, con victoria xeneize 1 a 0 en la Bombonera, le apuntaron por no expulsar a Marcos Rojo ante dos infracciones que consideraron graves. Y en un partido ante Barracas Central al inicio del Torneo Apertura, lo responsabilizaron por no llamar a revisar un posible penal luego de un disparo de Fausto Vera con la mano de Gastón Campi.

La situación generará debate en torno a los mecanismos de recusación arbitral en el fútbol argentino, un tema que la AFA no suele resolver de manera pública.