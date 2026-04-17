Ricky Martin revolucionó Buenos Aires, salió a saludar y desató la locura de sus fans

Ricky Martin sorprendió a sus fans al salir del hotel en Retiro para saludarlos antes de sus shows en Buenos Aires. Hubo abrazos, fotos y emoción en la previa de sus presentaciones en el Campo Argentino de Polo.

El cantante puertorriqueño Ricky Martin revolucionó a sus fanáticos en su llegada a Buenos Aires, donde este jueves salió del hotel en el barrio de Retiro para saludarlos, firmar autógrafos y sacarse fotos, en la previa de sus shows del fin de semana.

El artista, que se presentará este sábado y domingo en el Campo Argentino de Polo, protagonizó un encuentro espontáneo con decenas de seguidores que lo esperaban desde hacía horas en la puerta del alojamiento.

La jornada comenzó cerca de las 18, cuando el cantante se asomó desde una ventana para saludar a la multitud. Minutos después, bajó hasta la entrada del hotel y se acercó personalmente a sus fans, con quienes compartió abrazos, firmas y fotografías, en escenas que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Los seguidores, muchos de ellos identificados con los tradicionales colores celeste y blanco de su fandom, respondieron con aplausos y cánticos, generando un clima de fuerte emoción en pleno centro porteño.

Previamente, el artista había recorrido el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), donde visitó distintas salas y se mostró interesado por las obras exhibidas. Desde el museo destacaron su presencia con publicaciones en redes sociales.

La visita de Ricky Martin se da en el marco de su gira internacional, con la que vuelve a presentarse en Argentina ante un público que mantiene un vínculo histórico con el cantante.

Sus conciertos en el Campo Argentino de Polo forman parte de una serie de espectáculos de gran convocatoria en la ciudad, que atraviesa una intensa agenda cultural y musical en los días previos.