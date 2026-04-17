Polémica por concursos judiciales: Mahiques pidió llevarlos al Consejo

Carlos Mahiques respaldó la reforma de concursos judiciales impulsada por la Corte, pero advirtió que debe debatirse en el Consejo de la Magistratura. El proyecto busca mejorar la transparencia en la selección de jueces y ya genera tensiones en el ámbito político y judicial.

El camarista Carlos Mahiques consideró que la propuesta de reforma de los concursos para la selección de jueces impulsada desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación constituye “un buen intento”, aunque advirtió que el debate debe darse en el ámbito del Consejo de la Magistratura.

Durante su exposición en la comisión de Acuerdos del Senado, el magistrado sostuvo que el proyecto representa un avance en la reducción de la arbitrariedad en la designación de magistrados, aunque remarcó la necesidad de discutirlo en el organismo que tiene competencia directa en la materia.

“El ámbito natural en el que debe discutirse es el Consejo de la Magistratura”, afirmó Mahiques, quien además planteó la importancia de distinguir entre discrecionalidad y arbitrariedad en los procesos de selección.

En ese sentido, explicó que la discrecionalidad forma parte de las decisiones políticas vinculadas a la designación de jueces, mientras que la arbitrariedad debe ser evitada mediante reglas más claras y transparentes.

La iniciativa en cuestión fue presentada a fines de marzo por los jueces del máximo tribunal Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y propone introducir cambios en los concursos con eje en la idoneidad, el mérito y la transparencia en la selección de magistrados.

El proyecto generó distintas reacciones dentro del ámbito judicial y político. En los últimos días, el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Santiago Viola, había cuestionado la urgencia del tratamiento y advirtió sobre una “ansiedad desmedida” para avanzar con la reforma.

El debate sobre los mecanismos de designación de jueces vuelve así al centro de la escena institucional, en un contexto en el que distintos sectores coinciden en la necesidad de mejorar los criterios de selección, pero discrepan sobre los tiempos y el ámbito adecuado para hacerlo.