Rechazan la domiciliaria a De Vido y seguirá en Ezeiza

El Tribunal Oral Federal 4 rechazó el pedido de prisión domiciliaria de Julio De Vido, quien seguirá detenido en Ezeiza. La Justicia ordenó reforzar su atención médica y garantizar controles permanentes, tras el planteo de su defensa por su estado de salud.

El Tribunal Oral Federal 4 rechazó este jueves el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa del exministro de Planificación, Julio De Vido, quien continuará detenido en el penal de Ezeiza, donde cumple condena por la Tragedia de Once.

La decisión incluyó, además, una orden al Servicio Penitenciario Federal para que garantice controles médicos permanentes y adecuados al estado de salud del exfuncionario.

El juez de ejecución Ricardo Basílico dispuso que se asegure el seguimiento clínico y cardiológico, la realización de estudios de laboratorio y consultas con especialistas, conforme a las indicaciones médicas. También ordenó que se le suministre una dieta acorde a sus patologías, con bajo contenido de sodio y adaptada a su cuadro metabólico, además de la medicación correspondiente.

En ese marco, el fallo establece que el sistema penitenciario deberá contar con la infraestructura necesaria para atender eventuales complicaciones de salud, incluyendo la posibilidad de traslados a centros médicos externos cuando sea necesario.

La defensa, encabezada por Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, había solicitado el arresto domiciliario al argumentar que las condiciones de detención no permiten garantizar un tratamiento adecuado para las enfermedades crónicas que padece De Vido.

Asimismo, los abogados propusieron que el exministro cumpla la medida en una propiedad ubicada en Zárate, bajo monitoreo electrónico y con controles judiciales.

Sin embargo, el tribunal consideró que las condiciones actuales de detención, junto con las medidas médicas ordenadas, resultan suficientes para atender su estado de salud, por lo que rechazó el planteo.

De esta manera, De Vido continuará alojado en el penal de Ezeiza mientras avanza el cumplimiento de su condena.