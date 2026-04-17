Trump e Irán anuncian reapertura del Estrecho de Ormuz

Estados Unidos e Irán anunciaron la reapertura del Estrecho de Ormuz en el marco de una tregua regional. La medida es vista como un gesto de distensión y un paso clave para reactivar el comercio en uno de los corredores energéticos más importantes del mundo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el canciller iraní, Seyed Abbas Araghchi, anunciaron la reapertura del Estrecho de Ormuz, un corredor estratégico para el comercio energético global, en el marco de una incipiente distensión en Medio Oriente.

Según comunicó Trump, el paso marítimo se encuentra “completamente abierto”, mientras que Araghchi confirmó que la circulación de buques comerciales quedará garantizada durante el resto del alto el fuego vigente en la región.

La decisión se produce en consonancia con la tregua alcanzada en el Líbano y es interpretada como un gesto de acercamiento entre Washington y Teherán, en medio de negociaciones que buscan encauzar el conflicto.

En ese contexto, ambas partes prevén retomar el diálogo diplomático en Islamabad, con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo más amplio. Trump aseguró que “el fin de la guerra es una posibilidad próxima”, y sostuvo que gran parte de los puntos en discusión ya fueron consensuados.

Sin embargo, el mandatario estadounidense aclaró que el bloqueo naval contra Irán se mantendrá vigente hasta que las negociaciones estén “completas al 100%”, lo que evidencia que el proceso aún está en desarrollo.

En paralelo, Trump también afirmó que Estados Unidos prohibió a Israel llevar adelante bombardeos sobre territorio libanés, en una señal de contención para sostener la tregua.

La reapertura del Estrecho de Ormuz representa un paso clave para estabilizar la región, ya que por ese corredor circula una porción significativa del petróleo que abastece al mercado internacional.