Por Alejo Pombo

El ex presidente del Banco Central Martín Redrado consideró que todos los dirigentes de la coalición gobernante «quieren un acuerdo» con el Fondo Monetario Internacional, más allá de que haya matices diversos e incluso críticas.

«Aprendí a mirar los hechos y no tanto los discursos y las palabras. No me distraería tanto en los discursos de ayer (por el acto del Frente de Todos), sino en los hechos», señaló.

Dijo ver que «los accionistas de la coalición gobernante todos quieren un acuerdo con el Fondo. Los intereses convergen, por más que es algo no deseado, pero saben que tienen que enfrentar esto».

Señaló que «el problema es cómo lo enfrentan, si es con un ajuste, si se busca un programa de crecimiento».

«Argentina no debería engramparse en que un programa económico por delante deba ser un programa de ajuste fiscal y monetario. Hay que pensar fuera de la caja en cómo llevamos adelante, por ejemplo, un proceso de modernización impositiva que amplíe la base de tributación, que simplifique impuestos y tenga como objetivo eliminar la desigualdad entre trabajadores formales e informales», señaló.

Cuestionó que la Argentina «tiene 163 impuestos a nivel nacional, provincial y municipal, y no debiera tener más de 15. Hay mucho por hacer».

En declaraciones radiales, propuso darle una «retención cero a todas aquellas empresas o exportadores que aumentan sus exportaciones el año que viene».

Y pidió «no tomar el decálogo del Fondo Monetario, que siempre te pide ajuste fiscal y ajuste cambiario, sino que el equipo económico debiera ser más creativo y presentar un programa de estabilización y crecimiento que asegure que no solo se estabiliza la economía argentina, sino también con transformaciones de nuestro sistema productivo para ponernos en un sendero de crecimiento».