Buscan a un argentino desaparecido en el volcán Llaima

Un turista argentino de 48 años es buscado intensamente en el volcán Llaima, en Chile, tras desaparecer durante un ascenso. Equipos de rescate trabajan en condiciones extremas, mientras crece la preocupación por el paso de las horas en la cordillera.

Un turista argentino de 48 años es intensamente buscado desde el miércoles en el volcán Llaima, en la región chilena de La Araucanía, tras desaparecer durante un intento de ascenso a la cumbre. Se trata de Javier Ignacio Álvarez, cuyo paradero es desconocido desde la mañana en que inició la travesía.

La alerta fue dada por su pareja, lo que activó un amplio operativo de rescate encabezado por el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros de Chile, una unidad especializada en intervenciones en terrenos de difícil acceso.

Los equipos trabajan en distintas laderas del volcán, con apoyo de drones y tecnología de rastreo, en un contexto marcado por condiciones climáticas adversas. La baja visibilidad, las temperaturas extremas y la presencia de grietas cubiertas por nieve dificultan el avance y elevan el riesgo de las tareas.

Según la información disponible, Álvarez inició el ascenso cerca de las 7:30 desde el Refugio Nevados de Vilcún, dentro del Parque Nacional Conguillío, a unos 80 kilómetros de Temuco. El objetivo era alcanzar la cima del Llaima, uno de los volcanes más activos de Chile, con una altura de 3.125 metros.

El montañista llevaba equipamiento adecuado para la actividad: campera, casco verde, mochila, guantes, lentes oscuros y calzado de montaña, además de provisiones. Su familia indicó que en los días previos había realizado trekkings en la zona, por lo que contaba con experiencia.

El ascenso al Llaima es considerado exigente y puede demandar entre siete y ocho horas, incluso en condiciones favorables. Aunque en esta época hay menor acumulación de nieve, persisten sectores peligrosos.

La búsqueda se desarrolla en un escenario con antecedentes recientes: en julio de 2024, otro argentino, Fabricio Bussolini, murió tras caer en el mismo volcán. Ese historial, sumado a la actividad volcánica y la geografía del lugar, refuerza la complejidad del operativo.

Las autoridades continúan trabajando contrarreloj para dar con Álvarez, mientras crece la preocupación por el paso de las horas en un entorno de alta montaña.