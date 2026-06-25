Ravier deja su banca y asume un rol clave en el Gobierno

Adrián Ravier renunció a su banca en Diputados y asumirá como nuevo vocero presidencial. Su debut será el próximo martes en Casa Rosada, en el marco de una reestructuración del esquema de comunicación del Gobierno.

Adrián Ravier presentó su renuncia a la banca de la Cámara de Diputados que ocupaba desde diciembre de 2025 por La Pampa y comenzará formalmente una nueva etapa en el Gobierno nacional como vocero presidencial. Su debut oficial será el próximo martes a las 11, en su primera conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Antes de ese estreno, el economista realizará su presentación institucional el próximo viernes a las 11 en la sede gubernamental, en un acto que será transmitido en vivo y abierto a los periodistas acreditados. Allí se oficializará su incorporación al esquema de comunicación del Poder Ejecutivo.

La Cámara de Diputados ya aceptó su renuncia, lo que habilita su desembarco en la estructura comunicacional del Gobierno. En su despedida parlamentaria, Ravier agradeció a los votantes pampeanos y sostuvo que ejerció su mandato “con la misma convicción” con la que ha defendido sus ideas en el ámbito académico y político.

Su llegada a la vocería se da tras un proceso de reorganización interna en la Casa Rosada, donde se definieron los lineamientos de su función, su vínculo con el secretario de Prensa Fabián Fernández y el formato de su exposición pública. Según lo previsto, el nuevo vocero participará de reuniones de Gabinete y centralizará la comunicación oficial de la gestión.

Sin embargo, desde el Gobierno aclararon que no integrará la mesa política que encabeza la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, donde se coordinan las estrategias legislativas y los acuerdos con aliados. Su rol estará enfocado exclusivamente en la vocería institucional.

El desembarco de Ravier se produce en medio de una reconfiguración del área de comunicación oficial, con el objetivo de ordenar la agenda pública y reducir el protagonismo de la figura del vocero saliente, Manuel Adorni. La estrategia apunta a reforzar un perfil más técnico en la comunicación gubernamental, con énfasis en la difusión de la gestión y el programa económico.

En las últimas horas, Ravier mantuvo reuniones con el asesor presidencial Santiago Caputo y con el jefe de Gabinete, en las que se ajustaron detalles de su presentación y del nuevo esquema de trabajo dentro del Ejecutivo.