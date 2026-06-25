Elección en Perú: Fujimori supera a Sánchez por 44 mil votos

Con el escrutinio casi finalizado, Keiko Fujimori se impone por más de 44.000 votos sobre Roberto Sánchez y se encamina a la presidencia de Perú. La elección quedó envuelta en denuncias cruzadas mientras resta el cierre oficial del conteo.

Con el 99,870% de las actas procesadas, Keiko Fujimori se perfila como la próxima presidenta de Perú tras consolidar una ventaja de más de 44.000 votos sobre Roberto Sánchez, en el tramo final del escrutinio oficial realizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

De acuerdo con los datos difundidos, la candidata de Fuerza Popular alcanza 9.207.625 votos, equivalentes al 50,120%, mientras que su rival registra 9.163.516 sufragios, con el 49,880%. La diferencia, según las autoridades electorales, resulta prácticamente irreversible con solo 121 actas pendientes de revisión.

El proceso electoral se encuentra en su fase final de validación, con documentos aún sujetos a evaluación por parte de los Jurados Electorales Especiales. La incorporación de estas actas completará el 100% del cómputo oficial, aunque no se prevén cambios sustanciales en la tendencia.

La ventaja de Fujimori se consolidó especialmente gracias al voto de peruanos residentes en el exterior, que habría contribuido a revertir una diferencia inicial más ajustada en el conteo local.

En paralelo, el clima político se tensó tras las denuncias de irregularidades formuladas por el candidato Roberto Sánchez, quien habló de un presunto “fraude en desarrollo” durante una conferencia en Lima. Desde el oficialismo, la respuesta fue inmediata: Fujimori rechazó las acusaciones y sostuvo que se trata de intentos por “sembrar dudas” sobre el proceso electoral.

De confirmarse el resultado, la dirigente de derecha asumirá la presidencia el próximo 28 de julio por un mandato de cinco años, en un contexto político marcado por la inestabilidad institucional en el país.