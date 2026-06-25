Marley respaldó a Flor Peña tras el escándalo en Luzu TV

Marley respaldó a Florencia Peña tras su salida de Luzu TV y aseguró que sin ella no habrá “Show del verano”. Además, negó conflictos personales y anticipó una reunión con Nicolás Occhiato para definir el futuro del programa.

Marley se refirió por primera vez al conflicto que derivó en la desvinculación de Florencia Peña de Luzu TV y defendió públicamente a su compañera de trabajo, al tiempo que negó versiones de un distanciamiento entre ambos.

En diálogo con América TV, el conductor fue categórico respecto del futuro del proyecto que compartían. “Sin Flor no hay ‘Show del verano’”, aseguró, en referencia al ciclo que ambos tenían previsto encarar como una de las apuestas de la temporada.

Marley también desestimó los rumores de conflicto personal y sostuvo que mantiene una relación cercana con la actriz. “Con Flor siempre hablamos y nos llevamos perfecto”, afirmó, buscando despegar la situación laboral de cualquier tensión entre ambos.

El conductor explicó además que aún no mantuvo contacto con Nicolás Occhiato para definir los próximos pasos del programa, aunque adelantó que prevé reunirse con él en los próximos días en Miami para analizar la continuidad del proyecto.

El conflicto se originó tras la salida de Peña de Luzu TV, luego de un episodio mediático que derivó en el despido de parte del equipo de producción y en el anuncio de una posible demanda judicial vinculada a la ruptura contractual. El caso generó un fuerte impacto dentro del ecosistema del streaming.

En paralelo, la defensa legal de la actriz analiza acciones por presunto incumplimiento de contrato y por la forma en que se concretó su desvinculación, que originalmente estaba prevista hasta fin de año. El caso sigue abierto en el plano mediático y judicial.