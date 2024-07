Pymes Industriales alertan sobre la disminución de la demanda y la caída de ventas

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, expresó su preocupación por la disminución del consumo que está afectando al sector, señaló las desventajas frente a los productos importados y renovó el pedido de una nueva Ley Pyme.

Rosato destacó el impacto de la recesión en la demanda interna, lo que ha provocado una caída en las ventas mes a mes. En diálogo con AM 990, afirmó que «si los trabajadores no consumen, nosotros no vendemos».

El empresario también abordó las desventajas que enfrentan las pymes ante la producción extranjera. Señaló que «el problema de la Argentina son los altos costos y lo que agrava la situación son las importaciones desleales», precisando que «estamos recibiendo productos del exterior, sin tener control de calidad ni salubridad, a precio muy bajo».

Rosato alertó sobre la llegada de productos contaminados con sustancias nocivas, indicando que «si no se usan, en los procesos, lo que corresponde, pasa esto de que China elabora de la forma en la que lo hace».

Sobre la necesidad de una nueva legislación que mejore las condiciones competitivas del sector, Rosato reveló que se reunió con Guillermo Francos, quien solicitó colaboración con propuestas para la Ley PyMEs. «Le mostramos al jefe de Gabinete qué necesitamos para lograr competitividad», dijo Rosato, criticando que «hicimos una apertura sin estar preparados, y eso trajo consecuencias graves».

El dirigente advirtió que «si esto sigue así, a fin de año, cerrarán varias PyMEs y habrán muchos despidos», debido a la «falta de recaudación lógica». En respuesta a la solicitud gubernamental, Rosato detalló que presentaron un proyecto de Ley PyMEs en la Cámara de Diputados, basado en las indicaciones de Francos y enfocado en la competitividad.

La iniciativa propone eliminar los derechos de exportación y reducir la carga impositiva en impuestos extorsivos que afectan a las empresas desde hace años, relacionados con ganancias e impuesto país. También busca compensar los aranceles en productos terminados, revelando que «estamos exportando con una baja de arancel».