River goleó a Blooming y avanzó a octavos como líder

River derrotó 3 a 0 a Blooming en el Monumental y avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana como líder del Grupo H. Salas, Vera y Lucas Silva marcaron los goles de un equipo que logró recuperarse tras la caída en la final del Torneo Apertura.

River dejó atrás la frustración por la derrota en la final del Torneo Apertura y selló su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana. El equipo dirigido por Eduardo Coudet goleó este miércoles 3 a 0 a Blooming en el estadio Monumental, terminó como líder del Grupo H con 14 puntos y avanzó de manera directa a la próxima instancia del certamen.

Los goles del conjunto de Núñez fueron convertidos por Maximiliano Salas, Fausto Vera y Lucas Silva en el segundo tiempo. El resultado le permitió cerrar una fase de grupos invicta, con cuatro triunfos y dos empates, por delante de RB Bragantino, que deberá disputar el repechaje.

A pesar de la amplia superioridad, River tuvo dificultades para romper el cero durante la primera mitad. De hecho, a los 10 minutos desperdició una oportunidad inmejorable cuando Salas ejecutó un penal que terminó estrellándose contra un poste. El equipo monopolizó la posesión, pero se fue al descanso sin ventajas y con algunos silbidos desde las tribunas.

La historia cambió en el complemento. A los 57 minutos, Salas tuvo revancha y abrió el marcador tras una jugada iniciada por Lucas Martínez Quarta. El delantero dejó atrás el penal fallado y encaminó la clasificación del Millonario.

La tranquilidad definitiva llegó a los 72 minutos. Luego de una infracción sancionada dentro del área, Fausto Vera se hizo cargo de la ejecución desde los doce pasos y amplió la diferencia para el conjunto local.

Ya sobre el final, a los 84 minutos, Lucas Silva coronó la goleada con un potente remate desde fuera del área que se convirtió en el 3 a 0 definitivo. El juvenil volvió a destacarse y fue una de las notas positivas para un River que necesitaba cerrar el semestre con una sonrisa.

Las estadísticas reflejaron la diferencia entre ambos equipos. River dominó la posesión de la pelota, generó más de veinte remates y prácticamente no sufrió situaciones de peligro frente a un Blooming que terminó último en la zona con apenas un punto.

Con la clasificación asegurada, el equipo de Coudet ahora espera el sorteo para conocer a su rival en los octavos de final de la Copa Sudamericana, objetivo que aparece como una prioridad tras el duro golpe sufrido en el ámbito local.