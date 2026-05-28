“Te pido que me la devuelvas”: el desesperado pedido de la madre de Agostina

La madre de Agostina Vega habló en medio de la búsqueda de la adolescente desaparecida en Córdoba y pidió que su hija “aguante” mientras continúa el operativo. También apuntó contra el principal sospechoso, a quien le exigió que “la devuelva”.

La investigación por la desaparición de Agostina Vega en la ciudad de Córdoba sumó este miércoles un fuerte testimonio: su madre, Melisa, habló públicamente y pidió avances urgentes en la causa, mientras la Justicia continúa con los operativos para dar con el paradero de la adolescente de 14 años.

En declaraciones televisiva, la mujer expresó un mensaje directo hacia su hija y pidió que resista mientras continúa la búsqueda. “Hija, si me estás escuchando, sé fuerte, toda Córdoba te está buscando, aguantá un poco más”, manifestó en medio de la incertidumbre por el caso.

Melisa también apuntó contra Claudio Gabriel Barrelier, amigo del entorno familiar y principal sospechoso en la investigación, a quien la Justicia considera como la última persona que tuvo contacto con la menor antes de su desaparición. “Te pido que me la devuelvas. Mi hija no tiene nada que ver”, sostuvo la mujer, al tiempo que pidió a su entorno familiar que colabore para esclarecer lo ocurrido.

La madre aseguró además que el acusado habría engañado a la adolescente para facilitar su traslado y luego le mintió a ella sobre lo sucedido. Según su relato, primero negó haber tenido contacto con Agostina y luego cambió su versión tras la declaración del remisero que la trasladó la noche de la desaparición.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, el conductor del vehículo declaró que el viaje fue abonado por Barrelier, quien posteriormente habría indicado que la menor se retiró del lugar en un automóvil rojo. Esa versión, sin embargo, no cuenta hasta el momento con registros fílmicos que la respalden y es objeto de análisis por parte de los investigadores.

En paralelo a la declaración de la madre, la Policía de Córdoba realizó un allanamiento en un domicilio del barrio Cofico, señalado como uno de los puntos clave de la investigación. El lugar es investigado en el marco de la búsqueda de la adolescente y del análisis de los movimientos previos a su desaparición.

El abogado defensor de Barrelier, Jorge Sánchez del Bianco, sostuvo que su defendido niega cualquier participación en el hecho y afirmó que el vínculo con la menor fue circunstancial. Según su versión, el acusado solo habría intervenido en el pago del remís y no en la organización de su traslado posterior.

Mientras avanza la investigación, la principal hipótesis apunta a que la adolescente habría sido engañada para dirigirse al punto donde fue vista por última vez. La Justicia mantiene abiertas distintas líneas de investigación y no descarta la participación de otras personas en el caso.