Por Alejo Pombo

El presidente ruso, Vladímir Putin, dijo ayer que no puede hacerse ilusiones sobre una mejora de las relaciones con EEUU, pero consideró que hay «destellos» de luz tras la primera cumbre con su homólogo estadounidense, Joe Biden, como el inicio de consultas sobre ciberseguridad y estabilidad estratégica.

«No hubo ni puede haber ilusiones», señaló Putin en su rueda de prensa tras su primera cita con Biden en el peor momento de los lazos bilaterales desde la Guerra Fría. El encuentro duró casi cuatro horas, de las que durante casi dos hablaron «cara a cara» en una conversación «muy constructiva» y «sin ninguna hostilidad», según Putin.

«Nuestro encuentro transcurrió en una clave de principios, nuestras valoraciones difieren en muchos aspectos. Pero desde mi punto de vista, ambas partes demostraron el deseo de comprender el uno al otro y de buscar un acercamiento de las posiciones», afirmó. Putin reconoció que hay tanto detractores como partidarios en EEUU de una mejora de las relaciones con Rusia, por lo que rehusó augurar qué ocurrirá tras la cumbre. «Es difícil para mí decir qué fuerzas prevalecerán», dijo, al tiempo que no descartó nuevas sanciones estadounidenses contra Rusia, lo que significaría, opinó, «otra oportunidad perdida».

«León Tolstói una vez dijo: ?En la vida no existe la felicidad, solo existen sus destellos. Valoradlos.

Me parece que en esta situación no puede haber una confianza familiar, pero se vieron algunos destellos», resumió Putin su encuentro con Biden. El mandatario ruso anunció tres resultados concretos de la cumbre: un acuerdo para comenzar consultas sobre ciberseguridad, después de las acusaciones de EEUU sobre ataques desde territorio ruso; el inicio de un diálogo sobre estabilidad estratégica y la vuelta de los respectivos embajadores a sus puestos de trabajo.

Eso sí, Putin dejó entrever que la conversación con Biden no fue fácil y echó balones fuera en todos los temas espinosos que su homólogo le planteó. El líder ruso marcó sus líneas rojas. El jefe del Kremlin negó así la implicación del Kremlin en ciberataques dirigidos a EEUU e insistió en que Rusia también recibe ataques dañinos.

«Es necesario dejar de lado todo tipo de insinuación y comenzar a trabajar a nivel de expertos en interés de EEUU y de Rusia», dijo sobre la ciberseguridad. «En principio hemos llegado a un acuerdo en esto y Rusia está preparada para ello», recalcó.

Rusia y EEUU van a iniciar además un diálogo sobre estabilidad estratégica tras la prolongación a principios de año hasta 2026 del último tratado de desarme nuclear vigente entre las dos mayores potencias atómicas, el Nuevo START, según anunció además.

Ante la aparición de nuevas armas, entre ellas las hipersónicas, Rusia ha propuesto a EEUU ampliar la agenda e incluir en ella todas las armas ofensivas y defensivas, tanto nucleares como convencionales capaces de resolver tareas estratégicas.

Sobre el papel de Rusia en el este de Ucrania, donde respalda a los rebeldes prorrusos, y el reciente refuerzo de las tropas en la frontera con el país vecino, Putin reiteró que se trataba de ejercicios en territorio ruso y que a diferencia de lo que hace Washington con Rusia, Moscú no lleva a cabo maniobras cerca de EEUU. «Solo tenemos una obligación con respecto a Ucrania: promover la implementación de los Acuerdos de Minsk» para la paz en el Donbás, zanjó Putin este tema.

Pero Putin se puso especialmente a la defensiva ante las acusaciones de violaciones de los derechos humanos en Rusia, en concreto la represión del encarcelado líder opositor Alexéi Navalni y sus organizaciones, recientemente ilegalizadas.

«EEUU recientemente vivió sucesos muy difíciles tras el asesinato de un afroamericano y la creación del movimiento Black Lives Matter» (Las vidas negras importan), afirmó.

BIDEN Y PUTIN PACTARON LA VUELTA DE LOS EMBAJADORES