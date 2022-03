Por Alejo Pombo

El presidente ruso, Vladimir Putin, sostuvo hoy que está dispuesto a resolver el conflicto bélico con Ucrania por la vía del diálogo, si el gobierno del país invadido acepta «todas las exigencias» de Moscú.

Putin se manifestó en esos términos durante una conversación telefónica que mantuvo con el canciller alemán, Olaf Scholz, según un comunicado divulgado por el Kremlin.

«Rusia está abierta al diálogo con la parte ucraniana y con todos quienes quieran la paz en Ucrania, pero a condición de que todas las exigencias rusas sean satisfechas», dijo el jefe de Estado ruso.

Por su parte, Scholz instó a Putin a poner fin de manera inmediata a los combates en Ucrania y a abrir allí corredores humanitarios, mientras Moscú anuncia una tercera ronda de negociaciones con la parte ucraniana este fin de semana.

Scholz y Putin acordaron mantener otra conversación «próximamente», informó el gobierno alemán.

En tanto, el presidente de Rusia, a pesar de las imágenes de televisión que recorren el mundo en momentos en los que avanza la ofensiva de ese país en territorio ucraniano, negó que las tropas que responden a Moscú hayan bombardeado Kiev u otras ciudades de Ucrania y calificó esas acusaciones de «groseras falsedades».

«Las informaciones sobre el pretendido bombardeo de Kiev y de otras grandes ciudades son groseras falsedades propagandísticas», le dijo Putin al jefe del Gobierno alemán.

Además, sostuvo el líder del Kremlin que esperaba que Kiev tuviera una «posición razonable durante la próxima ronda de conversaciones».

En otro orden, Putin, en un discurso televisado, envió un mensaje a otros países limítrofes de Rusia, al sostener que Moscú no desea entrar en conflicto con ninguno de ellos, al tiempo que les recomendó que se abstengan de sumarse a las sanciones aplicadas por Occidente.

«Quiero volver a subrayar que -siempre lo hemos dicho- no tenemos ningunas intenciones inamistosas hacia nuestros vecinos», recalcó.

El mandatario ruso se pronunció así en el marco de la izada de la bandera en el buque transbordador Marshal Rokossovski.

«Y también me gustaría aconsejarles -a los países limítrofes- no exacerbar la situación, no imponer ningunas restricciones», agregó, de acuerdo con información de Actualidad.rt.com.

El presidente ruso subrayó que su país cumple con todas sus obligaciones y seguirá cumpliéndolas en el futuro.

«No vemos ninguna necesidad de exacerbar la situación ni empeorar nuestras relaciones. Todas nuestras acciones, si surgen, surgen solamente en respuesta a algunas acciones inamistosas en contra de la Federación de Rusia», señaló Putin.

«Pienso que todos debemos pensar en normalizar las relaciones», afirmó el presidente ruso, que también instó a la comunidad internacional a colaborar y desarrollar las relaciones entre los países con normalidad.

Paralelamente, afirmó que Rusia seguirá trabajando en proyectos como el del buque transbordador Marshal Rokossovski que aumentan la independencia logística del país.

En este contexto, expresó que Rusia, en todo caso, podrá lograr sus objetivos nacionales y garantizar buenas condiciones para sus ciudadanos, dado que las sanciones ayudarán al país a conseguir «competencias adicionales».

«Si alguien no quiere colaborar con nosotros en el marco de la cooperación común y de esta manera se perjudica a sí mismo, también nos perjudica a nosotros, sin duda, pero ¿cómo? Tendremos que hacer ciertas correcciones en algunos planes, obtener competencias adicionales, como ya hemos hecho en una serie de proyectos», dijo Putin al señalar que su país puede «salir beneficiado» de las sanciones internacionales.

El presidente enfatizó que Rusia seguirá fomentando la red y la infraestructura de transporte y logística en todo su territorio y expresó su confianza en que la industria rusa podrá cumplir este objetivo.