Artemis II ante la maniobra más peligrosa antes de volver a la Tierra

Artemis II enfrenta su etapa más crítica: el reingreso a la atmósfera. En solo 14 minutos, la cápsula soportará calor extremo y pérdida de comunicación. El éxito definirá el futuro de las misiones tripuladas a la Luna.

La misión Artemis II entra en su fase más delicada: el reingreso a la atmósfera terrestre. Tras completar el sobrevuelo de la Luna, la cápsula Orion encara el tramo final de un viaje de diez días, donde todo se define en apenas 14 minutos.

Si el cronograma se cumple, el proceso comenzará el viernes 10 de abril a las 20:53 (hora argentina) y finalizará a las 21:07 con el amerizaje en el océano Pacífico, frente a San Diego. En ese breve lapso, la nave deberá soportar condiciones extremas y ejecutar una secuencia milimétrica para garantizar la seguridad de la tripulación.

Cómo será el reingreso

Todo comienza con la separación del módulo de servicio. A partir de ese momento, el escudo térmico queda expuesto y la cápsula se orienta para enfrentar la atmósfera.

La llamada “interfaz de entrada” ocurre a unos 122 kilómetros de altura. Desde allí, Orion ingresa a más de 40.000 km/h. La fricción genera temperaturas cercanas a los 2.700 °C y forma una capa de plasma alrededor de la nave que bloquea las comunicaciones durante varios minutos.

Superada esa fase, comienza la desaceleración: primero se abren paracaídas de frenado y luego los principales, que reducen la velocidad hasta unos 27 km/h antes del impacto con el agua.

Incluso el amerizaje está contemplado en distintos escenarios: la cápsula puede caer invertida o de costado, pero cuenta con airbags que la estabilizan automáticamente.

El punto crítico: un ángulo perfecto

El margen de error es mínimo. Orion debe ingresar con un ángulo de aproximadamente -5,8°. Si es demasiado plano, puede “rebotar” en la atmósfera; si es demasiado pronunciado, el calor y las fuerzas podrían superar los límites de diseño.

Ese equilibrio convierte al reingreso en una de las maniobras más complejas de toda la misión.

Riesgos bajo la lupa

Aunque el calor extremo es el peligro más evidente, no es el único. En pocos minutos se concentran múltiples variables críticas:

Correcta orientación de la cápsula

Resistencia del escudo térmico

Pérdida y recuperación de comunicaciones

Apertura de paracaídas en secuencia

Condiciones seguras para el rescate

Un antecedente reciente suma atención: tras Artemis I, se detectaron daños inesperados en el escudo térmico. Aunque la NASA confirmó que la cápsula era segura, ajustó algunos parámetros operativos para esta misión.

Después del impacto: la recuperación

El amerizaje no marca el final. Tras el impacto, equipos de rescate evalúan riesgos —como restos en el agua o posibles fugas— antes de acercarse.

Luego, buzos y helicópteros aseguran la cápsula y trasladan a los astronautas al buque USS John P. Murtha para controles médicos iniciales. Todo el operativo puede extenderse varias horas.

🕒 Cronograma clave (hora argentina)

20:33: separación del módulo de servicio

20:53: ingreso a la atmósfera

~21:00: despliegue de paracaídas

21:07: amerizaje en el Pacífico

23:00: conferencia de prensa

El éxito de esta secuencia no solo marcará el cierre de la misión, sino también una validación crucial: demostrar que la NASA puede llevar humanos alrededor de la Luna y traerlos de regreso de forma segura, un paso indispensable antes de intentar volver a pisar su superficie.