Prohibición del uso de celulares en las aulas porteñas: la nueva medida del Ministerio de Educación

Por Alejo Pombo

El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires anunció una nueva medida que prohibirá el uso de teléfonos celulares en las aulas de las escuelas primarias y secundarias de la ciudad. La iniciativa busca limitar el uso de estos dispositivos en los niveles inicial y primario, y regularlo en el secundario.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, confirmó que la resolución será presentada oficialmente este jueves. «Queremos darle un marco a la escuela para que pueda negociar otros límites. Los docentes nos dicen que los alumnos se distraen. Hoy el maestro siente que no maneja el aula: el celular provocó una disrupción brutal», explicó Macri.

Mercedes Miguel, titular del Ministerio de Educación porteño, sostuvo que la medida forma parte del programa Buenos Aires Aprende. «Uno de los puntos fundamentales es volver a los aprendizajes fundacionales y para ello es necesario tener la atención plena y máxima de los alumnos en el horario de aprendizaje», afirmó Miguel.

La funcionaria también destacó que «Argentina se encuentra en el puesto 1 de la OCDE en desatención por uso de celular en la clase de matemática, dicho por los propios estudiantes», subrayando la importancia de esta regulación para mejorar la calidad educativa.

No obstante, la prohibición no se aplicará a aquellos estudiantes que necesiten utilizar dispositivos personales digitales como apoyo para el aprendizaje. En cuanto a los docentes, no docentes y directivos, la resolución recomienda un uso responsable del teléfono, aunque no establece regulaciones específicas para ellos.