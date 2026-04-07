Procesaron y embargaron al empresario Marcelo Porcel por abusos

Procesaron al empresario Marcelo Porcel por presuntos abusos contra menores. Le dictaron embargo millonario, prohibición de salida del país y restricciones de contacto. La causa investiga al menos diez hechos ocurridos entre 2022 y 2024.

La Justicia avanzó en una causa de extrema gravedad y procesó al empresario Marcelo Porcel, acusado de presuntos abusos sexuales contra compañeros de escuela de su hijo, además de corrupción de menores y producción de material de contenido sexual.

La medida fue dispuesta por el juez Carlos Bruniard, quien consideró que los delitos imputados presentan un agravante central: habrían sido cometidos contra menores de 13 años, aprovechando una situación de confianza y cercanía. Además, sostuvo que los hechos concurren entre sí, lo que refuerza la gravedad del caso.

En ese marco, el magistrado ordenó un embargo sobre los bienes del acusado por $111.564.950, le prohibió salir del país y dispuso la retención de su pasaporte.

También resolvió mantener las restricciones ya vigentes, entre ellas la prohibición de acercamiento a menos de 300 metros de las víctimas, sus familiares y testigos.

La investigación incluye al menos diez hechos denunciados por adolescentes que asistían al colegio Palermo Chico junto a los hijos del empresario, cuando tenían entre 13 y 14 años, entre 2022 y 2024. Según consta en la causa, las víctimas habrían sido captadas mediante ofrecimientos de dinero y regalos, en un contexto de presunta manipulación y extorsión para garantizar el silencio.

Durante su indagatoria, realizada el 18 de marzo, Porcel negó las acusaciones y se declaró “inocente”.

En el marco de la investigación, los peritajes realizados sobre el teléfono celular secuestrado al imputado habrían detectado imágenes de contenido sexual. Algunas de las víctimas, en tanto, ya alcanzaron la mayoría de edad durante el avance del expediente.

La causa continúa en etapa de instrucción, con nuevas medidas probatorias en curso.