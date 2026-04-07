Sturzenegger defiende en el Senado la reforma sobre propiedad privada

Sturzenegger expondrá en el Senado sobre un proyecto clave del Gobierno. La iniciativa propone liberar la compra de tierras a extranjeros y agilizar desalojos. También busca modificar la ley de Manejo del Fuego, lo que anticipa un fuerte debate.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, expondrá este miércoles en el Senado sobre el proyecto de ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, una iniciativa impulsada por el Gobierno que propone cambios profundos en el régimen de tierras, desalojos y normativa ambiental.

El funcionario se presentará a las 16 en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, presididas por los senadores Agustín Coto y Nadia Márquez, donde comenzará el debate formal del proyecto.

La propuesta, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y todo el gabinete, apunta a reforzar el derecho de propiedad y eliminar regulaciones consideradas restrictivas por el Ejecutivo.

Entre los puntos más relevantes, el texto plantea suprimir los límites vigentes para que extranjeros puedan adquirir tierras rurales, una restricción establecida en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Según el oficialismo, esas limitaciones desincentivan la inversión, especialmente en el sector agropecuario.

Otro eje central es la creación de un mecanismo “sumarísimo” para desalojos, que permitiría la restitución rápida de inmuebles con la sola acreditación del título de propiedad, aunque —según el proyecto— manteniendo garantías de debido proceso y control judicial.

Además, la iniciativa propone modificar la ley de Manejo del Fuego sancionada en 2020, impulsada por Máximo Kirchner, que prohíbe por décadas la venta de terrenos afectados por incendios en bosques, humedales y áreas protegidas. El Gobierno considera que esas restricciones son “irrazonables” y no cumplen con su objetivo ambiental.

El debate promete ser intenso en el Congreso, ya que el proyecto combina aspectos sensibles como la propiedad de la tierra, la inversión extranjera, el acceso a la vivienda y la protección ambiental.