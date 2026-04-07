Apuñaló a su pareja, hirió a la hija y se quitó la vida

Un hombre apuñaló a su pareja, hirió a la hija y luego se suicidó en Sarandí. Las víctimas lograron escapar y fueron asistidas en el Hospital Perón. El caso reaviva la alarma por la violencia de género.

Un grave hecho de violencia de género sacudió a la localidad de Sarandí, en el partido bonaerense de Avellaneda. Un hombre de 34 años atacó a su pareja con un cuchillo, hirió a la hija menor de la mujer y, horas después, se suicidó arrojándose desde un puente.

El agresor, identificado como Kevin Hernández, interceptó a su pareja, Teresa Barboza, de 32 años, tras una discusión motivada por celos. Según el relato de la víctima, la amenazó y la obligó a subir a un vehículo —un Chevrolet Corsa— donde le exigió su teléfono celular.

Ante la negativa, el hombre la atacó con un arma blanca y le provocó múltiples heridas en el cuello y la espalda mientras el auto estaba en movimiento. En ese contexto, la hija menor de la mujer intervino para intentar frenar la agresión y también resultó herida.

En medio del ataque, ambas lograron escapar del vehículo en movimiento, mientras el agresor se dio a la fuga. Minutos después, fueron asistidas por personal del SAME y trasladadas al Hospital Perón de Avellaneda, donde recibieron atención médica.

Horas más tarde, la policía fue alertada sobre un hombre que se había arrojado desde un puente en el kilómetro 5 del Acceso Sudeste. Al llegar al lugar, los efectivos confirmaron su fallecimiento y constataron que se trataba del atacante.

El caso es investigado por la Justicia y vuelve a poner en foco la gravedad de la violencia de género y sus consecuencias extremas.