Presupuesto 2027: San Luis no figura entre las 67 obras estratégicas de Milei y recibe $4.200 millones

Claudio Poggi construyó un vínculo de diálogo y acompañamiento con Javier Milei, pero el Presupuesto 2027 vuelve a poner esa relación bajo la lupa. San Luis no aparece entre las 67 obras estratégicas individualizadas por Nación y figura con unos $4.200 millones dentro del reparto general. Mientras tanto, la provincia avanza con obras financiadas con recursos propios.

Hay relaciones políticas que se miden por discursos, fotos y votos. Y hay otras que también se miran en los presupuestos. En el caso de Claudio Poggi y Javier Milei, la cercanía política es un dato visible, pero el reparto de recursos nacionales abre ahora otro capítulo de la relación entre San Luis y la Casa Rosada.

Poggi fue uno de los gobernadores que mostró disposición a acompañar algunas de las principales iniciativas del Gobierno nacional. Se manifestó a favor de la Ley Bases y respaldó públicamente la necesidad de avanzar con una modernización de la legislación laboral. También mantuvo un vínculo de diálogo con la administración de Milei.

En el terreno electoral, el entendimiento tuvo otra expresión. En las elecciones nacionales de 2025, Poggi no presentó una lista propia y se manifestó a favor de los candidatos de La Libertad Avanza en San Luis. El gobernador terminó respaldando públicamente a la boleta libertaria, que obtuvo dos de las tres bancas de diputados nacionales en juego.

El problema aparece cuando se mira el Presupuesto Nacional 2027.

El proyecto enviado por Milei al Congreso contempla un listado de 67 obras estratégicas para desarrollar durante los próximos años. San Luis no figura en esa nómina de obras individualizadas. Sin embargo, eso no significa que la provincia quede completamente afuera del presupuesto de infraestructura: el reparto general contempla unos $4.200 millones para San Luis, la asignación más baja entre las jurisdicciones provinciales según los relevamientos realizados sobre el proyecto.

El contraste adquiere mayor dimensión cuando se observa el esquema general de obra pública que plantea el Gobierno. De las 2.339 obras que estaban en proyecto o ejecución en diciembre de 2023, 1.683 fueron dadas de baja o ingresaron en procesos de rescisión, 457 fueron transferidas o están en proceso de transferencia y apenas 199 permanecen bajo gestión directa de la Nación, según los datos incluidos en el propio mensaje presupuestario.

El cambio de modelo también alcanza a las rutas nacionales. El Decreto 253/2026 incluyó expresamente a San Luis entre las provincias a las que se delega la competencia para otorgar concesiones de obra pública por peaje destinadas a la administración, reparación, ampliación, conservación o mantenimiento de determinados tramos de rutas nacionales. La norma aclara que la delegación no implica transferir la titularidad del dominio público ni la jurisdicción federal.

En otras palabras, la Nación avanza hacia un esquema con menor participación directa en determinadas obras y con mayor intervención de provincias y privados. Ese cambio coloca a los gobiernos provinciales frente al desafío de asumir nuevas responsabilidades en infraestructura.

San Luis ya viene mostrando esa estrategia con recursos propios. El proyecto de Presupuesto provincial 2027 asciende a $2,585 billones e incluye partidas para obra pública, la construcción de 2.600 viviendas y los planes maestros de Agua y Energía.

En ese contexto se produjo también la visita de Sandra Pettovello a la provincia.

La ministra de Capital Humano estuvo el 15 de septiembre junto a Poggi en la Escuela N.º 175 General José de San Martín, donde recorrieron obras, supervisaron la implementación del programa nacional “Hora Más” y conocieron el funcionamiento de la sala de 3 años y del Plan Provincial de Alfabetización. “Hora Más” ya alcanzaba a 100 escuelas primarias de San Luis.

Poggi y Pettovello también recorrieron el Solar Histórico de San Francisco del Monte de Oro, recientemente puesto en valor por la Provincia con una inversión superior a los $459 millones.

La agenda dejó una imagen concreta de articulación entre Nación y Provincia, especialmente en materia educativa. Pero, según los anuncios oficiales relevados de esa visita, no hubo un nuevo paquete específico de asistencia social para San Luis ni un anuncio de nuevas obras nacionales de infraestructura para la provincia.

La discusión, entonces, no pasa solamente por la cantidad de fotos compartidas o por el nivel de diálogo entre Poggi y Milei. También pasa por qué lugar ocupa San Luis en la nueva distribución de responsabilidades y recursos que propone el Gobierno nacional.

El dato más concreto del Presupuesto 2027 es que San Luis no aparece entre las 67 obras estratégicas individualizadas y, al mismo tiempo, queda con una asignación estimada de $4.200 millones dentro del reparto general de infraestructura. El proyecto todavía debe ser debatido por el Congreso y esas partidas pueden modificarse durante el tratamiento legislativo.

Para Poggi, el desafío político consiste ahora en mostrar cómo esa relación de diálogo con la Casa Rosada se traduce en resultados concretos para la provincia. Para San Luis, la discusión es todavía más práctica: cuánto de la infraestructura que antes dependía de Nación deberá afrontar con recursos propios y qué compromisos asumirá bajo el nuevo esquema federal.

La cercanía política, en definitiva, está a la vista. La discusión sobre los recursos y las obras que llegan a San Luis recién empieza.