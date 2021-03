Por Kenia Benedetti

Poco o nada se pareció la Araceli que la última semana se la vio risueña y entusiasta en el estudio de Masterchef, de la que acaba de recibir el alta, tras ser víctima del maldito virus.

La actriz y modelo quiso compartir sus experiencias desde sus historias de instagram de modo que su gente pudiera ver la magnitud de su drama. «Después de casi 12 días vuelvo a aparecer acá en las redes.

La verdad, la pasé muy mal. Es un virus que no se lo deseo a nadie y los que lo tuvieron saben perfectamente lo que se siente», comentó quien tras enterarse que algunos parientes habían tenido síntomas optó por realizarse con su esposo Fabián Mazzei los correspondientes hisopados, el actor zafó pero ella no tuvo la misma suerte. «Hoy estamos con un panorama bastante difícil dentro de mi familia.

Tenemos a mi tío internado -que es como mi papá- y se encuentra inducido a coma». Sin embargo él no es el único afectado, también su sobrino Vito. «No hay que subestimar que a los niños no les pega como a nosotros», advirtió. «Mi sobrinito está con mucha fiebre hace 8 días y se encuentra internado con su mamá, que terminó de cumplir su cuarentena junto a su hijo dentro de la clínica», comentó no sin cierta angustia.

«Tener covid fue lo más espantoso que me pasó en la vida y eso que vengo de una enfermedad terrible de dos bacterias en sangre». Araceli debió modificar sus rutinas a fin de fortalecer el sistema inmunológico.

«Es importante en esta época comer fruta y verdura, quizás, tienen que ver también como la proteína la van consumiendo aunque obviamente eso consúltenlo a su médico o nutricionista», recomendó. Agradecida celebró los videos de sus fans acompañándola durante el presente y destacó el compañerismo y el afecto de Mazzei, frente a tanta soledad y desolación. Por último Ara pidió por «mi enano Vito para que se ponga mejor y también por mi tío para que tenga un buena recuperación» y cerró con una obvia aunque necesaria conclusión. «Vuelvo a decir que no subestimemos al virus, es espantoso».