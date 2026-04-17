Milei reafirmó su apoyo a Israel antes de viajar

Antes de viajar a Israel, Javier Milei ratificó su apoyo al país y al pueblo judío, al que definió como “una causa justa”. Además, elogió a Benjamin Netanyahu y endureció su postura frente a Irán en el contexto del conflicto en Medio Oriente.

En la antesala de un nuevo viaje a Israel, el presidente Javier Milei reafirmó su respaldo al país y al pueblo judío, al considerar que se trata de “una causa justa”, y aseguró que su postura responde a convicciones personales y no a especulación política.

Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista con un medio israelí, donde el mandatario sostuvo que su posicionamiento también forma parte de su rol institucional. “Defiendo la causa de Israel porque verdaderamente lo siento así”, expresó, al tiempo que vinculó su mirada con la defensa de los valores de Occidente.

En ese marco, Milei calificó a Israel como “el bastión de Occidente” y señaló que la civilización occidental se sustenta en valores judeocristianos. Según planteó, apartarse de ese legado implicaría “destruir lo que hizo grande” a esa tradición cultural.

El jefe de Estado también elogió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a quien definió como “un líder extraordinario”. Además, afirmó que mantiene con él una relación personal cercana y expresó su “profunda admiración” por su gestión.

Milei destacó, en paralelo, su vínculo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y remarcó la sintonía política con ambos líderes en el escenario internacional.

Consultado sobre la situación en Medio Oriente, el mandatario sostuvo que no es posible adoptar posiciones intermedias frente a conflictos de este tipo. En esa línea, apuntó contra Irán, al que calificó como “un enemigo de Occidente”, y advirtió sobre los riesgos de no confrontar esas amenazas.

El viaje de Milei a Israel se inscribe en una estrategia de alineamiento internacional que el Gobierno viene profundizando, con foco en el fortalecimiento de vínculos con Estados Unidos y aliados occidentales, en medio de un escenario global marcado por tensiones geopolíticas.