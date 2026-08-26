Peronismo de San Luis: Adolfo Rodríguez Saá y el PJ de Alberto llamaron a la unidad, pero por separado

El peronismo de San Luis volvió a mostrar sus divisiones internas, pero coincidió en un objetivo: reconstruir la unidad de cara a 2027. Adolfo Rodríguez Saá encabezó un encuentro en El Volcán y llamó a «construir» la unidad, mientras el PJ de Alberto Rodríguez Saá habilitó a su conducción a avanzar en alianzas electorales. Por ahora, ambos movimientos se desarrollaron por separado y sin señales concretas de reunificación.

El peronismo de San Luis volvió a mostrar este sábado sus diferencias internas, aunque con un punto de coincidencia: tanto Adolfo Rodríguez Saá como el Partido Justicialista conducido por Alberto Rodríguez Saá plantearon la necesidad de recuperar la unidad y reconstruir un espacio competitivo de cara a las elecciones de 2027. Los mensajes, sin embargo, fueron expresados en actividades separadas y no estuvieron acompañados por señales concretas de acercamiento entre ambos sectores.

Adolfo Rodríguez Saá encabezó un encuentro en El Volcán, donde compartió un locro con dirigentes, militantes y referentes de distintas generaciones. Entre los presentes estuvieron Mario Raúl Merlo, histórico dirigente y exintendente de Villa Mercedes, y el exdiputado e intendente Carmelo Mirábile, además de nuevos dirigentes.

Durante la actividad, Adolfo puso el foco en la necesidad de reconstruir un espacio político amplio. «La unidad no se proclama, se construye en cada gesto, en cada palabra, en cada hecho, en cada momento, en todo lugar», afirmó.

El exgobernador también llamó a quienes tienen un compromiso con la provincia a trabajar para superar las divisiones. «Todos nosotros debemos asumir el compromiso de luchar por la unidad de todos los que queremos a San Luis. Los que queremos a San Luis tenemos que estar unidos», sostuvo.

El encuentro incluyó además la participación de jóvenes menores de 30 años, que expusieron preocupaciones vinculadas con el consumo de drogas, el endeudamiento y los suicidios.

Adolfo también presentó al IPES como un ámbito destinado a reunir a dirigentes, profesionales y representantes de diferentes sectores de la sociedad. En ese sentido, sostuvo que el objetivo es incorporar no solamente a técnicos y profesionales, sino también a comerciantes, empresarios, dirigentes gremiales y políticos y vecinos de distintos barrios y localidades.

«Perón decía que había que unir a la materia gris, a la inteligencia, a los hombres y mujeres capaces, a los que quieran aportar su creatividad, su inteligencia, su amor por San Luis», expresó.

El exgobernador buscó mostrar además una convivencia entre dirigentes de distintas etapas del peronismo provincial. «Viejos y nuevos dirigentes», definió al referirse a quienes participaron de la jornada.

Mientras tanto, en la capital provincial, el Partido Justicialista realizó su Congreso Provincial en la sede partidaria, bajo la conducción de la exdiputada nacional y exministra de Hacienda Natalia Zabala Chacur y de Alberto Rodríguez Saá hijo, exministro de Obra Pública.

El encuentro avanzó sobre la estrategia electoral del partido y dejó habilitada a la conducción para trabajar en la conformación de alianzas y frentes electorales con vistas a 2027. Según informó El Diario de la República, la resolución fue aprobada por unanimidad y también contempló mecanismos de participación para la conformación de candidaturas.

El Congreso no definió nombres para las próximas elecciones, pero sí estableció una herramienta política para que el PJ pueda avanzar en acuerdos con otras fuerzas y sectores sociales. Además, se convocó a las estructuras territoriales a comenzar el trabajo en barrios y unidades básicas de toda la provincia.

La decisión se produce en un escenario de debate interno sobre el futuro del peronismo puntano y la posibilidad de una eventual reunificación de sus distintos sectores. Por ahora, la coincidencia en torno a la unidad se expresó desde espacios diferentes.

El PJ también aprobó un documento en el que denunció situaciones que calificó como «persecución política, laboral, mediática y judicial» contra militantes y trabajadores. El planteo incluyó a empleados de Educación, Policía, Salud, Administración Pública y el Plan de Inclusión.

Durante el Congreso también hubo cuestionamientos a la gestión del gobernador Claudio Poggi. Beatriz Ochoa habló de una crisis «económica, social y emocional» y sostuvo que «a nivel provincial tengo que decir que es un gobierno ausente». También cuestionó el funcionamiento de los hospitales.

Los discursos combinaron las críticas al oficialismo provincial con una autocrítica sobre el papel del PJ como oposición. En ese sentido, se planteó la necesidad de fortalecer la estructura partidaria y consolidar una posición política capaz de disputar electoralmente en 2027.

«Vamos a ganar en estas elecciones. Todos juntos», fue una de las consignas expresadas durante el Congreso, donde también se escucharon llamados a la unidad y a no abandonar la disputa política.

Así, mientras Adolfo Rodríguez Saá buscó reunir dirigentes alrededor de una convocatoria más amplia, el PJ de Alberto avanzó institucionalmente con la estrategia electoral y la posibilidad de construir alianzas. Dos movimientos diferentes que confluyeron en una misma definición: el peronismo puntano necesita recomponerse si pretende volver a ser competitivo en 2027.