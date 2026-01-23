Optimismo empresarial en Davos: el 87% de los CEOs proyecta un crecimiento económico en Argentina para 2026

Un informe de PwC presentado en el Foro de Davos revela que casi 9 de cada 10 líderes corporativos argentinos esperan una expansión del PBI en 2026, sustentada en la estabilidad de precios. Sin embargo, el optimismo convive con una alerta estructural: el 60% de los ejecutivos anticipa que la Inteligencia Artificial reducirá la demanda de empleo, especialmente en los sectores de menor experiencia.

Por Alejo Pombo

En sintonía con el despliegue diplomático de Javier Milei en los Alpes, el pulso corporativo local ha virado hacia un optimismo que no se veía en años. Según la 29° Encuesta Global de CEOs de PwC, presentada hoy en el marco del Foro Económico Mundial, el 87% de los directores ejecutivos argentinos confía en que el país crecerá durante 2026, impulsado principalmente por la desaceleración de la inflación y la normalización macroeconómica.

El relevamiento, que procesó las opiniones de más de 4.400 líderes globales, ubica a la Argentina en una «ventana de oportunidad». De hecho, uno de cada tres empresarios locales se declaró «extremadamente confiado» en que sus ingresos personales y corporativos aumentarán en el próximo año. No obstante, el diagnóstico de Miguel Urus, socio a cargo de PwC Argentina, es cauteloso: «La estabilidad macroeconómica abre la puerta, pero no garantiza competitividad». Los costos operativos, la alta presión tributaria y la falta de infraestructura persisten como los «cuellos de botella» que limitan el potencial del país.

La revolución tecnológica y el futuro del empleo La nota de alerta en el informe la pone la Inteligencia Artificial (IA). Si bien el 76% de los CEOs considera que la infraestructura tecnológica local está madura para su adopción, el impacto social genera preocupación: el 60% de los líderes consultados prevé una reducción de puestos de trabajo debido a la automatización.

El informe detalla que los perfiles más vulnerables son los de menor experiencia, mientras que los mandos medios y gerenciales mantendrían una estabilidad relativa. «Esto obliga a las empresas a diseñar estrategias urgentes de reconversión profesional», subraya el estudio, destacando que solo el 41% de las firmas admite haber realizado inversiones suficientes para liderar esta transición.

Inversores al acecho En el ámbito de los negocios internacionales, el informe proyecta una reactivación en el mercado de fusiones y adquisiciones. Los capitales provenientes de Brasil, Estados Unidos y China lideran el interés en sectores estratégicos como energía, minería, GNL y energías renovables.

A pesar del viento a favor, los riesgos globales no desaparecen del radar: para el empresariado argentino, los ciberataques (23%), las tensiones geopolíticas y el proteccionismo arancelario son las principales amenazas que podrían enfriar la recuperación prevista para el próximo bienio.