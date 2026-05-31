Compañeros de escuela despidieron a Agostina con un conmovedor mensaje

Los compañeros de escuela de Agostina Vega grabaron un emotivo video para pedir por su aparición. Horas después, la Justicia confirmó que el cuerpo hallado en un descampado de Córdoba correspondía a la adolescente de 14 años, cuyo caso conmociona al país.

Mientras la búsqueda de Agostina Vega movilizaba a cientos de efectivos y mantenía en vilo a Córdoba, los compañeros de colegio de la adolescente de 14 años difundieron un emotivo video para pedir por su aparición. Horas más tarde, la investigación tuvo el desenlace más trágico: la Justicia confirmó que el cuerpo hallado en un descampado de la capital provincial correspondía a la menor desaparecida.

El video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, mostraba a los estudiantes dentro del aula sosteniendo carteles con letras que formaban la frase: «En el aula falta Agos». El mensaje concluía con la consigna «Ni una menos», mientras en otra cartulina podía leerse: «Agostina, tus profes y compañeros te esperamos».

Las imágenes fueron grabadas cuando todavía continuaba el operativo de búsqueda encabezado por la Fiscalía y distintas fuerzas de seguridad provinciales. En ese momento, más de 250 efectivos participaban de rastrillajes en distintos sectores del sur de la ciudad de Córdoba, donde se concentraban las principales líneas investigativas.

La esperanza de encontrar con vida a la adolescente se desvaneció este sábado, cuando el fiscal Raúl Garzón confirmó que los restos hallados en un predio cercano a barrio Ampliación Ferreyra correspondían a Agostina Vega. Según explicó el funcionario judicial, la identificación alcanzaba un grado de certeza del 98% y restaban pericias complementarias para la confirmación definitiva.

De acuerdo con la principal hipótesis de la investigación, la adolescente habría sido asesinada pocas horas después de su desaparición. Garzón sostuvo que las evidencias reunidas hasta el momento indican que el crimen se habría producido entre la noche del sábado 23 de mayo y la madrugada del domingo 24 en el domicilio del único detenido por la causa.

El acusado es Claudio Barrelier, de 33 años, exnovio y amigo de la madre de la víctima. El sospechoso fue detenido durante la investigación y permanece a disposición de la Justicia mientras avanzan las pericias y la recolección de pruebas. La Fiscalía ya anticipó que la imputación será agravada tras la confirmación del hallazgo del cuerpo.

Barrelier trabajaba como becario en el área de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba y también fue mencionado en distintas investigaciones por su vínculo con la barra brava de Instituto. Además, registraba antecedentes judiciales por una causa de privación ilegítima de la libertad iniciada por una expareja.

La muerte de Agostina generó una profunda conmoción en Córdoba. El video difundido por sus compañeros de escuela, grabado cuando aún existía la esperanza de encontrarla con vida, se convirtió en uno de los símbolos más dolorosos del caso y multiplicó los mensajes de acompañamiento a la familia en las redes sociales.