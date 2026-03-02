Nació Gia, la primera hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Oriana Sabatini y Paulo Dybala fueron padres por primera vez: este lunes nació Gia en el hospital Policlínico Universitario Agostino Gemelli, en la capital italiana.

Por Alejo Pombo

Oriana Sabatini y Paulo Dybala se convirtieron en padres este lunes por la madrugada con el nacimiento de su primera hija, Gia, en la ciudad de Roma.

La beba nació en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli, uno de los centros médicos más reconocidos de la capital italiana. Según informó el diario Corriere dello Sport, el parto se adelantó algunos días respecto de la fecha estimada —prevista para el 11 de marzo— y se desarrolló con normalidad. La niña pesó alrededor de tres kilos y tanto la madre como la recién nacida se encuentran en buen estado de salud.

Una decisión planificada

Semanas atrás, Sabatini había explicado que deseaba dar a luz en Italia para que el futbolista pudiera acompañarla durante el parto. En enero, en una entrevista en streaming, señaló que esperaba que el nacimiento fuera natural y que priorizaba que el padre estuviera presente en ese momento.

Durante el embarazo, la artista compartió en redes sociales su entusiasmo por la llegada de su hija. En una de sus publicaciones escribió que tenía “ganas de que salga” para poder cantar juntas canciones de Justin Bieber.

En las horas previas al nacimiento, la actriz Catherine Fulop, madre de Oriana, publicó imágenes del reencuentro familiar en Italia y expresó en tono celebratorio: “Modo abuela activado en Italia”.

Repercusión en dos países

El nacimiento de Gia generó inmediata repercusión tanto en Argentina como en Italia, donde Dybala desarrolla actualmente su carrera profesional. En paralelo, crecen las versiones sobre un eventual regreso del delantero al fútbol argentino a mitad de año, con rumores que lo vinculan a Boca Juniors.

Por el momento, la pareja compartió una primera imagen en la que ambos sostienen la mano de la beba, a la espera de un mensaje oficial más extenso en las próximas horas.