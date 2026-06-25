Nació en Mar del Plata y la llamaron “Messia” por Messi

En Mar del Plata, una pareja decidió homenajear a Lionel Messi y llamó “Messia” a su hija recién nacida. La beba nació el mismo día del cumpleaños del capitán de la Selección argentina y la historia se volvió viral por la original elección.

El fanatismo por Lionel Messi volvió a quedar reflejado en una historia particular ocurrida en Mar del Plata, donde una recién nacida fue nombrada “Messia” como homenaje al capitán de la Selección argentina.

La beba nació en el Hospital Materno Infantil de esa ciudad el mismo día en que Lionel Messi cumplió 39 años, en el marco de la concentración del seleccionado nacional durante el Mundial 2026. La coincidencia temporal terminó de definir una decisión que la familia venía evaluando desde días previos al parto.

La niña es la primera hija de Brisa y Elías, quienes habían pensado inicialmente otro nombre, pero durante la internación comenzaron a considerar una variante vinculada al astro del fútbol. Finalmente, la beba nació a las 17:35, con un peso de 3,125 kilogramos.

En ese contexto, el padre explicó cómo se tomó la decisión dentro del hospital. “Estábamos en la sala, le propuse llamarla Ainhoa Messia Aguilar y todas las compañeras comenzaron a decir que sí”, relató, al describir el momento en que surgió el nombre elegido.

Según contó la familia, la elección fue impulsada por la admiración hacia Messi y por el deseo de rendirle un homenaje simbólico. Incluso, el padre expresó que le gustaría que el propio futbolista conociera la historia.

Aunque al principio la madre se mostró sorprendida por la propuesta, finalmente la pareja terminó de acordar el nombre tras analizar su sonoridad y el significado que había adquirido en ese contexto especial.