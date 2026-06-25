Femicidio de Agostina Vega: nuevos testimonios complican al acusado

La causa por el femicidio de Agostina Vega sumó nuevos testimonios tras el levantamiento del secreto de sumario. Un inquilino declaró haber visto al principal acusado llorar tras la desaparición de la adolescente, mientras se reevalúan antecedentes previos vinculados al caso.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega incorporó nuevos testimonios tras el levantamiento del secreto de sumario en la causa que se tramita en la provincia de Córdoba. Las declaraciones conocidas en las últimas horas aportan detalles sobre las horas posteriores a la desaparición de la adolescente y sobre el comportamiento del principal acusado, Claudio Barrelier.

Uno de los testimonios incorporados al expediente corresponde a un hombre que vivía en la misma vivienda que Barrelier junto a su pareja. Según su declaración ante la Justicia, el día 25 de mayo regresó al domicilio y encontró al acusado reunido con su madre y su pareja, en una de las habitaciones del inmueble donde se investiga que habría ocurrido el crimen.

El testigo relató que en ese encuentro Barrelier mencionó la desaparición de Agostina Vega y sostuvo que había sido la última persona en verla, en el marco de una entrega de dinero vinculada a un supuesto traslado en Uber. Esa versión quedó incorporada al expediente como parte de los elementos bajo análisis.

En su declaración, además, describió el estado emocional del imputado. Aseguró que, tras hablar del caso, el acusado se mostró afectado, se cubrió con una frazada y comenzó a llorar. “Se quebró y no quiso hablar más”, señaló el testigo, quien indicó que luego abandonó la habitación.

El testimonio también hace referencia a la reacción de la pareja del acusado, quien habría mostrado desconcierto durante la conversación, aunque sin intervenir en el intercambio ni aportar comentarios sobre lo ocurrido.

Paralelamente, trascendieron fragmentos de la declaración de la mujer en el marco de una causa previa iniciada en 2025 por presunta privación ilegítima de la libertad. En ese expediente, relató haber visto a una joven salir de la vivienda en ropa interior, denunciando haber sido violada y secuestrada, situación por la cual llamó al 911.

Esa investigación previa derivó en la detención preventiva del acusado durante 20 días y ahora es nuevamente analizada dentro del conjunto de antecedentes incorporados a la causa por el femicidio de Agostina Vega.