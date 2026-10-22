Murió Hugo “Pipo” Rossi, histórico referente de la UCR de San Luis

Hugo “Pipo” Rossi, histórico dirigente de la UCR de San Luis y expresidente del partido en la provincia, murió este jueves tras atravesar una enfermedad. El gobernador Claudio Poggi confirmó la noticia y destacó su trayectoria política, su participación en la alianza entre el radicalismo y Avanzar y su calidad humana.

Hugo “Pipo” Rossi, histórico dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) de San Luis, murió este jueves por la mañana, a los 64 años. La noticia fue confirmada por el gobernador Claudio Poggi, quien lo despidió públicamente y recordó su trayectoria política y su vínculo personal.

“Mis condolencias y pésame para los familiares y amigos de Hugo ‘Pipo’ Rossi. En el día de hoy se nos fue, luego de luchar como un titán contra una brava enfermedad”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

Poggi recordó que profundizó su relación con Rossi cuando presidía el radicalismo provincial y ambos espacios políticos comenzaron a trabajar en una alianza entre la UCR y Avanzar.

El gobernador lo definió como “un dirigente político de primer nivel” y destacó, además, su calidad humana. “Descansa en paz, querido Pipo”, expresó al cerrar su mensaje.

Una vida ligada al radicalismo

Rossi militaba en la UCR desde 1982. En 1983 fue elegido concejal de Villa Mercedes y posteriormente se desempeñó como diputado provincial. Años más tarde, en 2018, asumió la presidencia del radicalismo de San Luis, luego de imponerse en las elecciones internas partidarias.

Además de su actividad política, trabajó como comerciante entre 1991 y 2018 y fue candidato a distintos cargos nacionales a lo largo de su trayectoria.

Durante la gestión de Poggi, estuvo al frente de áreas vinculadas con la política habitacional de la provincia. En agosto de 2025 fue designado secretario de Estado de Política Habitacional, después de desempeñarse en la Dirección de Vivienda y Regularización Dominial.

En marzo de este año dejó la conducción de esa secretaría por motivos de salud y continuó vinculado al área desde el departamento Pedernera, según había informado el Gobierno provincial.

En junio, Rossi había sido sometido a una intervención quirúrgica en Córdoba. Su fallecimiento generó expresiones de pesar por parte del gobernador y de referentes de su espacio político.