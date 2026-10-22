León XIV recibió una invitación a Córdoba y respondió: “Allí estaré”

León XIV recibió a dos religiosos cordobeses durante su primera audiencia general tras la operación por un tumor pulmonar y respondió con un alentador “Allí estaré” a la invitación para visitar Córdoba. Los estudios confirmaron que el cáncer estaba localizado y que no necesitará tratamiento complementario, mientras sigue en evaluación su viaje a Sudamérica en noviembre.

El papa León XIV alentó las expectativas por una posible visita a Córdoba al responder “Allí estaré” a dos religiosos argentinos que lo invitaron a conocer la provincia. El intercambio ocurrió durante la audiencia general del miércoles 21 de octubre, en el Vaticano, en la primera catequesis pública del pontífice después de la cirugía por un tumor pulmonar.

Los protagonistas fueron Fernando León, integrante de la comunidad de los Hermanos de la Sagrada Familia, y Genaro Mareco Quiñonez, religioso lasallano que vive en la comunidad de Malvinas, en Córdoba. “Padre, te esperamos en Córdoba”, le dijeron al acercarse al Papa.

Después del encuentro, Fernando León describió al pontífice como una persona sonriente y cercana, aunque visiblemente cansada mientras retoma sus actividades. También destacó otro gesto que lo emocionó: antes de despedirse, León XIV les dijo “Que la Sagrada Familia los bendiga”.

La audiencia marcó el regreso del Papa a una actividad pública habitual tras la operación realizada el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma. Durante su catequesis, el pontífice reflexionó sobre la familia y su papel en la sociedad, a partir de la constitución pastoral Gaudium et spes, del Concilio Vaticano II.

La jornada coincidió con la difusión de los resultados definitivos de los estudios realizados al tejido extraído durante la cirugía. Según informó la Santa Sede, los análisis confirmaron que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar localizado y que no será necesario aplicar un tratamiento oncológico complementario.

El equipo médico señaló que la enfermedad estaba localizada y que la evaluación posterior a la intervención no indicó la necesidad de nuevas terapias. El Papa había sido dado de alta el 17 de octubre y retomó progresivamente su agenda.

La evolución clínica también resulta relevante para el viaje apostólico previsto a Sudamérica entre el 6 y el 17 de noviembre, con escalas programadas en Uruguay, Argentina y Perú. El cirujano que lo operó afirmó que, desde el punto de vista médico, no había razones clínicas que impidieran el viaje.

Sin embargo, la concreción de la visita todavía depende de las decisiones oficiales del Vaticano y de la evolución de la recuperación del pontífice. La respuesta a los religiosos cordobeses generó entusiasmo entre las comunidades que trabajan para recibirlo, aunque no constituye por sí sola una confirmación formal del itinerario.