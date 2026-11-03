Murió Bruno Ponti horas después de salir campeón con Chañarense

Bruno Ponti tenía 24 años y formaba parte del plantel de Chañarense, que el domingo se había consagrado campeón de la Liga Interprovincial. Murió horas después al volcar con su auto en la ruta provincial 93. La tragedia conmocionó a Chañar Ladeado y al fútbol regional.

Bruno Ponti, futbolista de 24 años del Club Atlético Chañarense, murió durante la madrugada de este lunes 2 de noviembre en un accidente vial sobre la ruta provincial 93, en el sur de Santa Fe. El siniestro ocurrió pocas horas después de que celebrara con sus compañeros la obtención del campeonato de la Liga Interprovincial.

El accidente se produjo cerca de las 4.30, en el tramo que conecta las localidades de Chañar Ladeado y Berabevú. Según los primeros informes, el Chevrolet Corsa que conducía Ponti despistó y volcó por causas que todavía se investigan.

El futbolista viajaba solo y falleció en el lugar. Su cuerpo fue encontrado sobre la banquina por los efectivos que llegaron para intervenir en el operativo.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Berabevú y personal policial, que realizaron las tareas correspondientes y participaron de las primeras pericias. La investigación deberá establecer qué provocó el despiste y las circunstancias en las que se produjo el vuelco.

La noticia generó una profunda conmoción en Chañar Ladeado y en el fútbol regional. El domingo, apenas unas horas antes del accidente, Ponti había festejado el título conseguido por Chañarense tras vencer a Independiente en la definición por penales.

El club despidió al jugador con un mensaje en sus redes sociales, en el que recordó su trayectoria desde las divisiones formativas y destacó su compromiso con la institución. Sus compañeros y allegados también expresaron su dolor por la pérdida.

Conocido como “Búfalo” dentro del equipo, Ponti era oriundo de Chañar Ladeado y había desarrollado gran parte de su recorrido deportivo en Chañarense. La consagración del domingo había sido uno de los momentos más importantes de su trayectoria, según recordó la propia institución.

La muerte del joven futbolista transformó en pocas horas los festejos por el campeonato en una jornada de duelo para el club y toda la comunidad.