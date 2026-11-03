Pity Álvarez declaró por primera vez en el juicio por homicidio

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados declaró durante más de tres horas por el homicidio de Cristian Díaz. Relató su versión del crimen, pidió disculpas a la familia y propuso organizar un recital benéfico para ayudar económicamente a las hijas de la víctima.

Cristian “Pity” Álvarez declaró por primera vez este lunes 2 de noviembre en el juicio por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en julio de 2018 en Villa Lugano. Durante una exposición de más de tres horas ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29, el músico reconstruyó su versión del hecho, manifestó su arrepentimiento y pidió disculpas a la familia de la víctima.

El cantante llegó al edificio judicial trasladado desde la clínica de salud mental de Castelar donde permanece internado. Antes de comenzar la audiencia sufrió una descompensación y recibió asistencia médica. Finalmente, declaró por videoconferencia desde una sala contigua.

Al iniciar su testimonio, Álvarez reconoció que estaba nervioso y que no sabía si iba a poder declarar. Luego relató una serie de conflictos previos con Díaz y describió el episodio ocurrido durante la madrugada del 12 de julio de 2018, cuando el hombre fue asesinado en el barrio Samoré.

Según su versión, aquella noche se sintió amenazado durante una discusión con la víctima. Afirmó que creyó ver un arma debajo de su ropa y que, en medio del enfrentamiento, disparó contra él. “Hubo un fogonazo blanco en mi cabeza. No sé lo que pasó por unos segundos”, expresó ante los jueces.

Después del ataque, contó que se fue en su automóvil junto a su entonces pareja y condujo hasta el boliche Pinar de Rocha, en Ramos Mejía. También recordó que intentó comunicarse con responsables del lugar para contarles lo sucedido. “Le dije a uno de los encargados: ‘Maté a una persona’”, relató.

En el tramo final de su declaración, el músico se refirió a la familia de Díaz y expresó su arrepentimiento. “Le pido mil disculpas a la familia”, dijo. Además, manifestó su intención de organizar un recital para recaudar dinero y colaborar económicamente con las hijas de la víctima.

Tras su testimonio, el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el viernes 6 de noviembre. En esa audiencia declarará Silvina, hermana del músico, y comenzará la etapa de alegatos de clausura, de acuerdo con el cronograma informado.

La defensa, integrada por Sebastián Queijeiro y Javier Baños, evalúa presentar nuevos testigos. También mantiene planteos vinculados con la continuidad del debate y la capacidad del músico para afrontar el proceso. Sin embargo, el tribunal ya había rechazado pedidos anteriores de suspensión y, en octubre, ratificó que Álvarez estaba en condiciones de continuar siendo juzgado.

El músico está acusado del homicidio agravado por el uso de arma de fuego de Cristian Díaz. La causa se encuentra en su etapa final y todavía resta escuchar los alegatos de las partes y conocer la decisión del tribunal.