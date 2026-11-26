Buena Esperanza avanzará con nuevas mejoras en el alumbrado público tras la firma de los convenios de Construyendo con tu Pueblo. La intendenta Sofía Larroudé destacó que están por inaugurar 20 cuadras de iluminación y anticipó que también evaluarán futuras obras de pavimentación.

Buena Esperanza continuará ampliando y mejorando su sistema de alumbrado público a través de los nuevos convenios del programa Construyendo con tu Pueblo, que fueron firmados este martes por el gobernador Claudio Poggi junto a 27 intendentes de San Luis. La intendenta Sofía Larroudé adelantó que la localidad del departamento Dupuy buscará avanzar con nuevas intervenciones en sectores estratégicos y, posteriormente, evaluar proyectos de pavimentación.

Los acuerdos corresponden a las etapas 2026 II y 2027 I, que fueron unificadas para permitir a los municipios planificar obras de mayor alcance. En conjunto, los convenios firmados representan una inversión de $8.169 millones.

Una de las principales novedades de esta edición es el cambio en el esquema de financiamiento: la Provincia aportará el 70% de los recursos y los municipios el 30% restante. Además, el Gobierno provincial anunció el adelanto de los fondos para facilitar el inicio de los trabajos.

En el caso de Buena Esperanza, Larroudé destacó los resultados de las ediciones anteriores del programa. Entre las intervenciones realizadas mencionó la renovación del edificio municipal y distintas mejoras en el alumbrado público.

Actualmente, la localidad está próxima a finalizar el segundo convenio, que contempla la instalación de luminarias en unas 20 cuadras. La intendenta señaló que los trabajos están cerca de ser inaugurados y que ya comenzó la ejecución del tercer acuerdo, cuya realización podría coincidir con el cuarto.

Las próximas intervenciones también estarán enfocadas en mejorar la iluminación de sectores estratégicos, pese a que la localidad ya cuenta con tecnología LED en todo su ejido urbano.

“El pueblo se ha ampliado muchísimo y creemos que es importante. No solo para mejorar la calidad de vida de los vecinos en la diaria, sino también para aportar seguridad, más que nada en invierno, cuando nuestros niños van al colegio y todavía está oscuro”, explicó Larroudé.

La jefa comunal sostuvo que estas obras responden a demandas de los propios habitantes y remarcó que las intervenciones en alumbrado permiten beneficiar a varias familias con una misma inversión.

También valoró el trabajo conjunto entre la Provincia y los municipios. “La metodología es muy positiva, ya que es la manera de llegar al vecino y de no perjudicarlo”, expresó.

El pavimento aparece como otro de los objetivos para las próximas etapas, aunque su concreción dependerá de una evaluación económica. Larroudé reconoció que todavía quedan numerosas calles por pavimentar y que buscarán priorizar proyectos que mejoren la infraestructura y generen oportunidades laborales.

“Vamos a evaluar costos y ver obras que obviamente generen beneficio a la comunidad, pero también trabajo, mano de obra local”, señaló.

En ese sentido, advirtió que las localidades del interior deben afrontar costos adicionales de transporte y logística, un factor que incide en el presupuesto necesario para ejecutar este tipo de intervenciones.