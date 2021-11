Por Gabriel Rodriguez

Norma Cappagli ganó el concurso de belleza celebrado en Londres en 1960. Antes de regresar a Buenos Aires fue modelo, cantante, redactora en una revista y productora de televisión. “Jamás me aferré a la imagen”, aseguró

Fue un día feliz, memorable. Un hecho que forma parte de la historia sociocultural argentina. El 8 de noviembre de 1960, la argentina Norma Cappagli fue coronada Miss Mundo en Londres. Tenía 21 años. Al año siguiente, su nombre fue el más elegido para bautizar a las recién nacidas en nuestro país.

El hito, sin embargo, no fue buscado: le llegó por casualidad. Como sea, a partir de ese reconocimiento global, las puertas del mundo se abrieron para esta joven porteña que solo deseaba viajar.

Norma nació el 20 de septiembre de 1939 en la ciudad de Buenos Aires. Murió el 22 de diciembre del año pasado a las cuatro y media de la tarde, a los 81 años, de una manera absurda. Tres días antes, un colectivo de la línea 110 la había atropellado mientras cruzaba la avenida Callao en la intersección con la avenida Las Heras. ”Iba por Callao con el semáforo a favor cuando el colectivo la embistió, según consigna policial que vio el hecho”, detalló su sobrina Carla a Infobae. Los testigos avalaron su versión: Norma había cruzado por la senda peatonal, en forma correcta. Esas 72 horas las pasó en el Hospital Fernández, en coma farmacológico, internada en terapia intensiva. Su cuerpo no resistió.

Poco se sabe de sus logros. “En una de mis tantas mudanzas, perdí mucho material de archivo”, dijo en la última nota que brindó a Infobae semanas antes del accidente. Lo que sí se sabe es que disfrutó de lo que más amaba: viajar. La primera Miss Mundo creció entre varias ciudades: Buenos Aires, Córdoba y Mar del Plata. Fue criada por sus tías, ya que su madre murió cuando ella tenía cinco años. Tuvo una infancia rodeada de libros, tenía una fascinación por lo que descubría en ellos. Al terminar el secundario, decidió estudiar contabilidad.

“Pensé en ser azafata, pero luego lo descarté. Estudié para ser contadora y un día en una peluquería una hermosa mujer, María Fernanda, esposa del diseñador francés Jean Cartier, se me acercó y me ofreció ser mannequin. Me dijo: ‘Por favor llamame que me gustaría presentarte a mi marido’. Recién cuatro meses más tarde lo hice. Nunca imaginé que sería Miss Mundo”, reveló meses antes de su muerte.

En la final de la décima edición del concurso de belleza Miss Mundo había 39 candidatas, pero ella sobresalió. Con 21 años, fue elegida como la mujer más linda del mundo. El evento se celebró en el Royal Albert Hall de Londres. “No me anoté en el concurso, en realidad acompañé a una amiga. En ese momento no hablaba bien inglés, eso lo aprendí después”, relató.

El título llegó junto a un cheque de cinco mil esterlinas británicas y un auto de lujo que nunca le entregaron. La noticia se celebró en el país. Norma se posicionó como un orgullo argentino, como un emblema nacional. A su regreso la recibió el por entonces presidente Arturo Frondizi en la Casa Rosada para homenajearla. Esa fue apenas la antesala de todo lo que conquistó más tarde a escala global. Las grandes firmas europeas la querían como modelo, en especial el francés Christian Dior. “Trabajo no me faltó nunca, reconozco que todo era más fácil aunque también laborioso, no tenía un equipo de estilistas, solo me entregaban la ropa y tenía que peinarme, maquillarme y prepararme para la presentación. Eran largas horas”, recuerda.

Inquieta, tuvo un paso fugaz por la música en 1962: le puso la voz a la canción Sexy World de Armando Sciascia Orchestar, hoy parte de la banda sonora de la serie española Velvet. Finalmente, dos años más tarde decidió renunciar a contratos de publicidad y cine: “nunca quise ser actriz, lo sabía perfectamente”. Se embarcó en su máximo deseo: viajar. Recorrió gran parte del continente europeo. También paseó por India, Sudáfrica y Japón.

A fines de los 60, se casó con un empresario italiano, se alejó del universo fashion y se instaló en Milán. Allí perfeccionó su italiano. Años más tarde fue redactora de la edición italiana de la revista Men’s Bazaar y también trabajó en programas de televisión, donde se ocupaba de producir e inclusive hacer los montajes de los videos de la industria de entretenimiento en Italia.

El regreso a la Argentina

“Extrañaba mi casa. La gente, las medialunas, Buenos Aires”, reconoció después de pasear por el mundo. En 1989 voló de Río de Janeiro, donde había vivido durante un año, hacia su ciudad natal. Se instaló en Recoleta, donde pasó los últimos años de su vida.

El 22 de diciembre falleció en un accidente de tráfico que fue denunciado en la Justicia. Pero antes, allá por 2015, también la habían dado por muerta en Wikipedia. Su sobrina se encargó de hacer el reclamo para que modifiquen el infausto descuido.

Hasta antes de la pandemia, Norma llevaba una rutina activa de paseos, encuentros con amigas, y largas lecturas en su casa, en compañía de su gatita blanca de 22 años. El futuro no la preocupaba, mucho menos el paso del tiempo, estaba abocada a su presente. “Gocé de la vida, y lo sigo haciendo. Estoy agradecida, y eso es lo que me gustaría transmitir a los jóvenes de hoy. Si se lo toman así, la edad es solo una cronología”. Aseguró, a su vez, que la condecoración que recibió no le inspiraba demasiado: “Nunca le di importancia al título porque la belleza de una persona no se mide por el aspecto físico, sino del interior. Jamás me aferré a la imagen”.