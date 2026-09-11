Milei suspendió su viaje al Reino Unido en medio de la creciente tensión por las Islas Malvinas

El presidente Javier Milei suspendió el viaje al Reino Unido que tenía previsto para el 21 de octubre, donde iba a visitar Oxford y reunirse con empresarios. La decisión se conoce en medio del endurecimiento del reclamo argentino por Malvinas. Antes, el Presidente viajará a Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU.

El presidente Javier Milei suspendió el viaje al Reino Unido que tenía previsto realizar el próximo 21 de octubre, como parte de una gira internacional que incluía una disertación en la Universidad de Oxford y reuniones con empresarios.

La cancelación fue confirmada por fuentes oficiales y se produce en un momento de creciente tensión diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por la cuestión de las Islas Malvinas. En las últimas semanas, el Gobierno profundizó su reclamo de soberanía y anunció nuevas medidas vinculadas con empresas que operan en el área.

El próximo viaje internacional de Milei será a Nueva York, donde participará de la Asamblea General de las Naciones Unidas y llevará nuevamente la posición argentina sobre la soberanía de las islas.

El Presidente viajará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. También formarán parte de la comitiva el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, y el representante permanente de la Argentina ante la ONU, Francisco Tropepi.

La relación bilateral con el Reino Unido atraviesa una etapa particularmente sensible. Milei volvió a cuestionar la administración británica sobre las Islas Malvinas y calificó de ilegítimo el control británico del archipiélago. Desde Londres, las autoridades reiteraron su respaldo a la posición de los habitantes de las islas y a la soberanía británica sobre el territorio.

En paralelo, el Gobierno argentino avanzó con una serie de medidas destinadas a reforzar su política de soberanía. Entre ellas se encuentra el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, además de procedimientos sancionatorios contra empresas y personas vinculadas, según el Ejecutivo, con actividades de explotación de recursos en la zona.

La Casa Rosada también puso en marcha un nuevo esquema de coordinación de la política exterior relacionada con Malvinas y anunció inversiones para la creación de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, dentro de un plan que busca reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur.

Uno de los principales puntos de conflicto es el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. La iniciativa contempla una primera etapa de inversión de unos USD 1.800 millones y una producción estimada de alrededor de 50.000 barriles diarios a partir de 2028.

El Gobierno argentino considera ilegítimas las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en el área sin autorización argentina y viene avanzando con sanciones y acciones judiciales contra compañías vinculadas con esos proyectos.

La suspensión del viaje de Milei al Reino Unido se produce, así, mientras la cuestión Malvinas volvió a ocupar un lugar central en la política exterior argentina. De todos modos, la decisión de cancelar la visita debe diferenciarse de las medidas diplomáticas y administrativas adoptadas por el Gobierno: oficialmente, no se informó que la suspensión sea una consecuencia directa de esas decisiones.

La visita que finalmente quedó cancelada hubiera tenido además un componente académico y empresarial. Milei tenía previsto participar de una actividad en la Universidad de Oxford y mantener encuentros con representantes del sector privado.

La última visita bilateral de un presidente argentino al Reino Unido fue realizada por Carlos Menem en 1998, en el marco de una relación que desde entonces estuvo atravesada por la cuestión de las Malvinas y por distintos intentos de diálogo bilateral.

Ahora, con la suspensión del viaje de octubre, la atención estará puesta en la próxima actividad internacional de Milei en Nueva York y en el mensaje que llevará ante la Asamblea General de la ONU sobre el reclamo argentino de soberanía.