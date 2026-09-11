Femicidio en Ituzaingó: el joven detenido negó haber matado a su novia y acusó al padrastro

Elías Barrionuevo, de 19 años, fue detenido e imputado por el femicidio de su novia, Camila Castro, de 18, en Ituzaingó. El joven negó haberla asesinado y sostuvo que el padrastro de la víctima disparó durante un forcejeo. También fueron detenidos dos hombres acusados de encubrir su fuga.

Elías Barrionuevo, de 19 años, fue detenido e imputado por el femicidio de su novia, Camila Castro, de 18, ocurrido en una vivienda de Ituzaingó. El joven negó haber cometido el crimen y sostuvo que la muerte de la adolescente se produjo durante un forcejeo con el padrastro de la víctima.

Antes de ser detenido, Barrionuevo grabó un video que luego fue difundido por su familia a distintos medios de comunicación. Allí afirmó: “Yo no la maté, no soy un femicida, no soy un asesino”.

El acusado se negó a declarar ante la Justicia. Sin embargo, en el video dio su versión sobre lo ocurrido el martes en la vivienda ubicada en Almagro al 2500, en el barrio San Alberto.

Según su relato, había llegado alrededor de las 18.20 para retirar un perro que compartía con Camila. Dijo que comenzó una discusión porque la joven no quería entregarle al animal y que, posteriormente, el padrastro de la adolescente regresó de su trabajo y se involucró en la pelea.

Barrionuevo aseguró que el hombre fue hasta la cocina, tomó un arma y luego se abalanzó sobre él. “Yo no sabía que tenía un arma”, sostuvo antes de describir el supuesto forcejeo.

De acuerdo con esa versión, durante la pelea se produjeron varios disparos y uno de ellos alcanzó a Camila. El joven afirmó que salió detrás de ella cuando la vio herida y que la adolescente intentó dirigirse hacia el portón de la vivienda para pedir ayuda.

El padrastro de Camila también resultó herido durante el episodio.

La investigación judicial sostiene una hipótesis diferente. Para la fiscal Florencia Di Sciascio, titular de la Fiscalía N° 11 de Ituzaingó, Barrionuevo es el principal sospechoso del femicidio. El joven quedó imputado por homicidio agravado por femicidio y por el intento de homicidio del padrastro de la víctima.

La detención fue realizada el miércoles por efectivos de la DDI de Morón y del Grupo de Tareas Operativas (GTO) de la comisaría 4ª, que localizaron al sospechoso en General Rodríguez después de su fuga.

En el marco de la misma investigación también fueron detenidos Héctor Nahuel Lobos, de 28 años, y Carlos Míguez, de 34. Ambos están acusados de encubrimiento, bajo la sospecha de haber colaborado con el resguardo y ocultamiento de Barrionuevo durante el tiempo que permaneció prófugo.

La versión difundida por el joven todavía no fue ratificada ante la Justicia y deberá ser confrontada con los testimonios, peritajes y demás elementos reunidos por la fiscalía.

La investigación continuará ahora con el análisis de las pruebas para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda y establecer las responsabilidades de cada uno de los involucrados. Barrionuevo permanece imputado, pero su responsabilidad penal deberá ser determinada durante el proceso judicial.