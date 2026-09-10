Milei reúne a diputados y senadores de LLA y prepara una semana clave para el Gobierno

Javier Milei convocó para el lunes a diputados y senadores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada, donde expondrá sobre el rumbo de la economía. El encuentro se dará en el inicio de una semana con tres iniciativas centrales para el Gobierno: la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, el Presupuesto 2027 y la reforma electoral.

Javier Milei convocó a diputados y senadores de La Libertad Avanza a una nueva reunión para el próximo lunes por la tarde en la Casa Rosada, donde expondrá sobre el rumbo de la economía y analizará con los legisladores los principales desafíos de la agenda parlamentaria.

El encuentro se realizará en el Salón Héroes de Malvinas y tendrá lugar en el comienzo de una semana especialmente importante para el Poder Ejecutivo. Ese mismo lunes está previsto que el Gobierno envíe al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, mientras que el martes será presentado el Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados.

La convocatoria también se producirá en la previa de la apertura del debate en comisión sobre la reforma electoral en el Senado, por lo que el oficialismo buscará alinear posiciones y avanzar en la estrategia legislativa para las próximas semanas.

Está prevista la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el secretario de Prensa y Comunicación, Fabián Fernández. También podrían asistir el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su segundo, Ignacio Devitt.

Milei viene incorporando estas reuniones con los bloques oficialistas como una instancia previa al tratamiento de proyectos que considera centrales para su gestión. En los últimos meses convocó a los legisladores para analizar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y también para fijar una posición frente al debate por el aumento del endeudamiento de las familias.

En la última reunión, realizada el 25 de agosto, el Presidente repasó con los legisladores los principales cambios propuestos para el Banco Central, el proyecto de Inocencia Fiscal II y la denominada Ley Hojarasca. Además, les obsequió el libro La economía en una lección, de Henry Hazlitt, con prólogos de Milei y Walter Block.

Ahora, el foco estará puesto en una semana que concentrará buena parte de la agenda política del Gobierno.

Uno de los proyectos que genera mayor expectativa es la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculada con la política argentina sobre las Islas Malvinas. La iniciativa podría incorporar sanciones relacionadas con otras actividades desarrolladas en las islas, entre ellas la pesca, y está previsto que ingrese al Congreso por la Cámara de Diputados.

El oficialismo pretende avanzar con el tratamiento del proyecto y aspira a llevarlo al recinto entre la última semana de septiembre y la primera de octubre. Para alcanzar ese objetivo deberá conseguir acuerdos con otros bloques, en un Congreso donde La Libertad Avanza no cuenta con mayoría propia.

El segundo gran frente será el Presupuesto 2027. El proyecto será presentado el martes en la Cámara baja y abrirá una nueva etapa de negociaciones entre el oficialismo, los bloques dialoguistas y los gobernadores.

El Gobierno considera que la aprobación del Presupuesto será una señal central para consolidar su programa económico y mantiene el equilibrio fiscal como uno de los principales ejes de la discusión.

El tercer tema será la reforma electoral, cuyo debate comenzará en comisión en el Senado. En este caso, el resultado dependerá especialmente de los apoyos que pueda reunir la Casa Rosada entre los bloques que no integran La Libertad Avanza.

La agenda electoral además está condicionada por los tiempos de implementación. La Cámara Nacional Electoral ya advirtió sobre la necesidad de contar con suficiente margen para aplicar eventuales modificaciones antes de las elecciones de 2027.

Los tres temas fueron analizados durante la última reunión de la mesa política del Gobierno, en la que Martín Menem y la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, repasaron los proyectos pendientes y las posibilidades de avanzar con cada uno.

Después del encuentro en la Casa Rosada, la actividad oficialista continuará con una cena en el local partidario de La Libertad Avanza bonaerense, inaugurado recientemente en el barrio porteño de San Telmo.

Así, Milei buscará iniciar una semana de fuerte actividad parlamentaria con su bancada alineada y con una agenda que combina cuestiones económicas, la política de soberanía sobre Malvinas y cambios en las reglas electorales de cara a 2027.