Milei inaugura el Palacio Libertad y carga contra las universidades: “Si no quieren ser auditados, están sucios”

Javier Milei inauguró el Palacio Libertad y criticó a las universidades por negarse a ser auditadas, sugiriendo que esconden manejos turbios. Además, defendió el cambio de nombre del ex CCK en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento.

Por Alejo Pombo

El presidente Javier Milei inauguró el «Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento», en el edificio del ex Centro Cultural Kirchner (CCK). Durante su discurso, Milei reiteró sus críticas a las universidades, señalando que si no permiten auditorías, es porque “están sucias”. El mandatario enfatizó que su intención no es cuestionar la gratuidad de la educación universitaria, sino asegurar que los recursos lleguen a quienes los necesitan.

Milei argumentó que la universidad pública hoy en día beneficia principalmente a la clase alta, y sostuvo que el «mito» de la universidad gratuita es un subsidio de los pobres a los ricos. Además, resaltó la importancia de cambiar la historia, enalteciendo a próceres nacionales como Domingo Faustino Sarmiento. El cambio de nombre del ex Palacio de Correos fue oficializado recientemente por decreto, destacando el aniversario de la asunción de Sarmiento como presidente en 1868.