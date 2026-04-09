Milei blindó a Adorni en medio del escándalo judicial y explicó por qué frenó la dolarización

Javier Milei respaldó a Manuel Adorni —sin mencionar la causa judicial que lo investiga— y le reafirmó el cargo frente al resto de sus ministros. En la misma entrevista, explicó que la dolarización no avanzó porque «la gente no quiere hacerlo» y que no puede imponérsela por la fuerza. Sobre la economía, admitió un trimestre inflacionario complicado pero aseguró que los indicadores mejorarán en el segundo trimestre del año.

En medio de la tormenta judicial que sacude a su jefe de Gabinete, el presidente Javier Milei salió a respaldar públicamente a Manuel Adorni y, sin mencionar la causa penal que lo investiga, lo definió como un «maravilloso jefe de Gabinete». Lo hizo durante una entrevista en el programa Economistas, de la TV Pública, en la que también explicó por qué su gobierno no avanzó hacia la dolarización y trazó un diagnóstico sobre el estado del plan económico.

Contexto judicial. La causa que investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito escala a diario: el fiscal federal Gerardo Pollicita, con intervención del juez Ariel Lijo, indaga la compra de un departamento en Caballito por USD 230.000, financiado en un 87% mediante préstamos privados de jubiladas. Esta semana declaró la escribana Adriana Nechevenko —quien se reunió con Adorni al menos siete veces en Casa Rosada—, se allanaron tres inmobiliarias y se citó a cuatro mujeres prestamistas. También está abierto un expediente por un vuelo privado a Punta del Este.

Milei recordó la victoria electoral de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires y, en ese marco, elogió el desempeño de Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete. Señaló que en la última reunión de gabinete de la semana no solo fijó «el norte y la dirección» del gobierno, sino que le encomendó a sus ministros centralizar todas las demandas de la gestión con Adorni, reafirmándolo en su cargo en un momento políticamente sensible.

«La motosierra sigue encendida, sigue Federico Sturzenegger desregulando, el Banco Central tiene que seguir apretando la política monetaria y no vamos a ceder a que nos tomen la calle», enumeró Milei ante sus ministros, según relató en la entrevista. El Presidente destacó que su gobierno ya superó las 15.000 reformas estructurales, eliminó el déficit fiscal en un mes y el cuasifiscal en seis.

En uno de los tramos más llamativos del reportaje, Milei justificó por qué no avanzó hacia la dolarización de la economía. Su argumento fue contundente: la demanda no acompaña.

«No podés dolarizar cuando la gente no quiere hacerlo. Hemos planteado la dolarización en dos ejes: si querés podés hacer tus transacciones en dólares, y la gente no lo hace. Hemos sancionado la Ley de Inocencia Fiscal y la gente tampoco lo hace. No puedo imponerle las cosas a la fuerza.»

En materia económica, el Presidente reconoció que el primer trimestre fue «complicado» en términos inflacionarios, en parte por la inestabilidad global generada por la guerra en Medio Oriente y su impacto en el precio del petróleo. Sin embargo, aseguró que los pilares del plan siguen «fuertes» y que «inexorablemente la tasa de inflación minorista va a colapsar». También admitió el costo social de la desaceleración de la actividad durante el período electoral de 2025, reconociendo que «la gente la pasa muy mal» cuando los números se deterioran. Proyectó que los indicadores del segundo trimestre —actividad, pobreza— «van a empezar a recomponerse».

El mandatario cerró con una reflexión sobre su gestión: «No me costó tomar ninguna decisión porque sé lo que hay que hacer, cómo hacerlo y tengo la convicción de hacerlo. Cuando ponés como eje la moral de la política de Estado y hacés lo que está bien, eso te acomoda la política y la economía.»