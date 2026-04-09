Inflación que no cede: el mercado proyecta 3% para marzo y aleja la meta del Gobierno

Los analistas del REM elevaron la proyección de inflación de marzo al 3%, medio punto por encima del relevamiento anterior y en línea con el 2,9% registrado en enero y febrero. El mercado no ve una desaceleración sostenida hasta junio y estima que el IPC anual 2026 llegará al 29,1%, muy lejos de la meta oficial.

Los analistas que consulta el Banco Central volvieron a revisar al alza sus expectativas de inflación: según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de marzo, publicado este miércoles por la entidad que conduce Santiago Bausili, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicaría en el 3% durante el tercer mes del año. El número implica una suba de 0,5 puntos porcentuales respecto del informe anterior y llega luego de que el INDEC confirmara un 2,9% en febrero —igual que en enero—, señal de que la desaceleración prometida sigue sin materializarse. El dato oficial de marzo se conocerá el martes 14 de abril a las 16.

El relevamiento reúne a 46 participantes —34 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras—, y funciona como el principal termómetro de expectativas del sector privado. Entre los analistas con mejor historial de precisión, el denominado Top 10, la estimación es aún más pesimista: proyectan una inflación de 3,1% para marzo. Respecto al IPC Núcleo —que excluye precios regulados y estacionales—, el consenso la ubicó en 2,9%, con el Top 10 estimando un 3,0%. Son ya diez meses consecutivos sin que el IPC mensual desacelere.

En el frente cambiario, los especialistas corrigieron a la baja sus proyecciones: para abril estiman un dólar oficial promedio de $1.420 —$32 menos que en el relevamiento anterior—, mientras que para diciembre esperan que la divisa trepe a $1.700, lo que representa una variación interanual del 17,4%. La inflación anual proyectada para 2026 trepó a 29,1%, un salto de 3,1 puntos respecto al REM previo, muy por encima del 10,1% que el Gobierno incluyó en el Presupuesto.

En materia de actividad, el mercado mantiene una visión moderadamente optimista. El PBI ajustado por estacionalidad crecería 1,3% en el primer trimestre de 2026 en relación al cuarto trimestre de 2025, con proyecciones de expansión de 0,8% para el segundo y 0,7% para el tercero. Para todo el año se espera un crecimiento real del 3,3%, por debajo del 5% que proyectó el Ejecutivo. En el mercado laboral, la tasa de desocupación para el primer trimestre se estimó en 7,6% de la Población Económicamente Activa, con una leve mejora hacia el 7,3% en el cuarto trimestre.

En el comercio exterior, las exportaciones FOB totalizarían USD 93.235 millones y las importaciones CIF USD 79.121 millones, dejando un superávit comercial esperado de USD 14.114 millones. En materia fiscal, los participantes del REM proyectan un superávit primario del Sector Público Nacional no Financiero de $16 billones para 2026, con ningún participante esperando un resultado por debajo de los $9 billones.