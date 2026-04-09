Vivir cuesta el doble: los alquileres duplicaron a la inflación en los dos primeros años de Milei

Un informe del Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA reveló que los alquileres subieron un 423% desde diciembre de 2023 hasta febrero de 2026, exactamente el doble que la inflación acumulada del período, que fue del 209% en el Gran Buenos Aires. El gas natural fue el ítem que más se disparó, con un 766%, mientras en el extremo opuesto el azúcar casi no registró variación.

La inflación del 209% acumulada desde diciembre de 2023 es un promedio que esconde una realidad mucho más cruel: los alquileres subieron un 423%, el gas un 766% y la electricidad un 370% en ese mismo período. El dato surge de un informe del Centro de Estudios para la Recuperación Argentina (Centro RA) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, elaborado en base a datos del INDEC para la región del Gran Buenos Aires y difundido este miércoles.

El estudio, titulado «La otra cara de la inflación: fuertes diferencias entre rubros y productos», analiza la evolución de precios durante los primeros 26 meses de la gestión de Javier Milei y concluye que «no todos los rubros evolucionaron de la misma manera». El rubro Vivienda, servicios vinculados y otros combustibles —que agrupa alquileres, expensas, electricidad, gas, agua y combustibles— encabezó el ranking de aumentos con un incremento acumulado cercano al 400%, es decir, 191 puntos porcentuales por encima del nivel general de inflación. Dentro de esa categoría, el gas natural fue el ítem que más se disparó: un 766%.

Rubro / ítem Variación acumulada Suba Gas natural 766% Alquileres 423% Energía eléctrica 370% Agua 366% Comunicaciones 321% Inflación general (GBA) 209% Educación 279% Transporte 255% Alimentos y bebidas 182% Equipamiento del hogar 128% Indumentaria y calzado 106% Azúcar ~0%

Fuente: Centro RA — Facultad de Ciencias Económicas, UBA, en base a datos INDEC (dic. 2023 – feb. 2026, región GBA).

El contraste con los productos más baratos es llamativo. Entre los 59 ítems relevados por el Centro RA, el azúcar prácticamente no registró variación (0,5%), el arroz subió solo un 11,7% y los fideos para guiso un 58,7%. En el rubro alimentos, el producto con mayor alza fue el polvo para flan con un 424,7%, seguido por el limón (342%) y el café molido (308%). En carnes, los cortes populares como la paleta (230,7%), el cuadril (228%) y la nalga (225,7%) se ubicaron cerca del promedio general.

«La inflación del 209% es un promedio que oculta ganadores y perdedores: mientras el gas subió 766% y los alquileres un 423%, el azúcar prácticamente no se movió. Los servicios públicos y la vivienda absorbieron el mayor golpe, en un país donde el salario tardó meses en recuperar terreno.»

Para los autores del informe, la estadística macroeconómica no captura las decisiones domésticas que implica esa brecha: «Detrás de cada porcentaje hay una decisión cotidiana —apagar la calefacción un poco antes, resignar el corte de carne, mudarse a un barrio más lejos». El documento cierra con una conclusión que resume el diagnóstico: «Para millones de familias, la estabilización macroeconómica llegó después de un reajuste que todavía se siente en la mesa y en la boleta. Los números se desaceleran; el esfuerzo, no.»