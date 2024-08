Milei arremete contra «los comunistas que quieren asesinar a los ricos», tras ataque a la casa de Messi

Por Alejo Pombo

El presidente Javier Milei criticó duramente a los activistas que vandalizaron la casa de Lionel Messi en Ibiza, atribuyendo la acción a la «envidia, el odio y el resentimiento» fomentados por el comunismo. La declaración fue hecha en su cuenta de X (anteriormente Twitter), en la que Milei expresó: «En España, los comunistas que quieren ‘asesinar a los ricos y abolir la policía para terminar con el cambio climático’ vandalizaron la casa de Lionel Messi y su familia». También se solidarizó con Messi y su familia, y solicitó al gobierno español que garantice la seguridad de los ciudadanos argentinos residentes en España.

El incidente involucró a la agrupación ambientalista Futuro Vegetal, cuyos miembros pintaron mensajes en la propiedad de Messi que decían: “Help the Planet – Eat the Rich – Abolish the Police” (Ayuda al planeta, comete a los ricos, abole la policía). El portavoz del colectivo, Bilbo Bassaterra, defendió la acción al afirmar que la mansión fue adquirida por una suma exorbitante y es un ejemplo de cómo la ley no se aplica de manera equitativa.

Mientras tanto, Messi aún no se ha pronunciado sobre el tema, y se encuentra en Miami recuperándose de una lesión ligamentaria sufrida durante la final de la Copa América​.