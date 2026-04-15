Mascherano renunció en Inter Miami tras una temporada histórica

Javier Mascherano renunció como DT de Inter Miami por motivos personales tras una temporada histórica. El equipo ganó la MLS y logró hitos internacionales con Lionel Messi como figura. Guillermo Hoyos asumirá de manera interina.

El entrenador argentino Javier Mascherano renunció a su cargo en Inter Miami por “motivos personales”, según informó el club, a falta de ocho partidos para el receso de mitad de temporada en la Major League Soccer.

La salida se produce tras una temporada 2025 histórica para el conjunto de Florida, que logró su primera consagración en la MLS y una destacada participación internacional, con Lionel Messi como principal figura.

En un comunicado difundido por la institución, Mascherano confirmó su decisión y valoró el recorrido del equipo: “Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella”, expresó en referencia al título obtenido durante su gestión.

El exmediocampista también destacó el compromiso del plantel y el acompañamiento de los hinchas. “Agradezco la confianza y el esfuerzo colectivo, especialmente a los jugadores, que hicieron posible momentos inolvidables”, señaló.

Desde la dirigencia, el propietario gerente Jorge Mas respaldó la decisión del entrenador y remarcó su legado: “Javier siempre formará parte de la historia de este club”.

Durante su ciclo, Inter Miami alcanzó uno de los mejores rendimientos de su historia, con una campaña récord que incluyó 101 goles en la temporada 2025 entre todas las competencias, uno de los registros ofensivos más altos en la liga estadounidense.

En el plano internacional, el equipo también logró hitos inéditos: fue el primer club de la MLS en avanzar a instancias eliminatorias del Mundial de Clubes y en conseguir una victoria ante un rival europeo, al vencer al FC Porto con un gol de tiro libre de Messi.

Tras la salida de Mascherano, el club confirmó que Guillermo Hoyos asumirá como director técnico interino mientras la dirigencia define al reemplazante definitivo.