Más de 70 mil estudiantes participaron de los Intercolegiales en San Luis

Los Juegos Intercolegiales Deportivos 2026 finalizaron en San Luis con más de 70 mil estudiantes participantes. En el acto realizado en Juana Koslay, tres escuelas de Quines, La Angelina y Concarán recibieron las copas por participación, juego limpio y desempeño deportivo. Para 2027, la organización anticipó que buscará sumar nuevas disciplinas.

Los Juegos Intercolegiales Deportivos 2026 finalizaron este miércoles en San Luis con una participación récord de 70.065 estudiantes de toda la provincia. El acto de cierre se realizó en el Centro de Desarrollo Deportivo Ave Fénix, en Juana Koslay, donde se entregaron las principales distinciones a las instituciones educativas.

El gobernador Claudio Poggi encabezó la ceremonia junto a autoridades provinciales, docentes y directivos. La edición reunió a alumnos de nivel Primario, que participaron en propuestas recreativas, y de nivel Secundario, que compitieron en distintas disciplinas deportivas.

Durante el año, las actividades se desarrollaron en etapas locales, regionales y provinciales. Según destacó Poggi, además de promover la actividad física, los Juegos buscan fomentar la amistad, el compañerismo y los vínculos entre estudiantes de distintas localidades.

La secretaria de Deportes, María Adelaida Muñiz, resaltó que la iniciativa llegó a localidades de toda la provincia y anticipó que el objetivo para 2027 será ampliar la cantidad de disciplinas. Entre las novedades de esta edición se destacó la incorporación del atletismo.

Las tres escuelas distinguidas

El Instituto San José de Quines recibió la Copa Participación, tras superar el 96% de asistencia entre sus niveles Primario y Secundario. Su rector, Pablo Gutvay, atribuyó el resultado al trabajo sostenido de la institución para involucrar a los estudiantes en las actividades deportivas.

La Copa Fair Play fue para la Escuela N.º 452 “Dr. Valentín Luco”, del paraje La Angelina. El profesor de Educación Física Ricardo Lozano destacó los encuentros organizados con escuelas del sur provincial, en los que llegó a participar más de 300 estudiantes en una misma jornada.

La directora del establecimiento, Gabriela Balmaceda, remarcó que la escuela cumple un papel fundamental para acercar el deporte a los chicos, ya que en el paraje no hay clubes. Por eso, explicó, buscan ofrecerles la posibilidad de conocer y practicar distintas disciplinas.

Por su parte, la Copa Challenger quedó en manos de la Escuela N.º 27 “Eleodoro Lobos”, de Concarán, que sumó 150 puntos. Su director, Carlos Delfino, destacó el compromiso conjunto de los alumnos, docentes y equipo de gestión durante las distintas instancias de la competencia.

La ceremonia también incluyó reconocimientos a representantes de los ministerios de Educación y Salud, al Instituto Superior de Educación Física, al Instituto de Formación Docente Continua, a la Dirección de Informática y a profesores con resultados destacados en diferentes disciplinas.

El cierre de la jornada combinó la premiación con música en vivo y la presentación de DesaKTa2, en una celebración que reunió a estudiantes de distintos puntos de San Luis.