Identidad Radical pidió suspender las internas de la UCR en San Luis

Identidad Radical solicitó frenar las internas de la UCR de San Luis previstas para este domingo y advirtió que no participará si se mantienen. Sus referentes denunciaron presuntas irregularidades y cuestionaron la exclusión de su lista, en una disputa que suma presentaciones judiciales y mantiene en suspenso el escenario electoral.

El espacio Identidad Radical pidió suspender las elecciones internas de la Unión Cívica Radical (UCR) de San Luis, previstas para este domingo 25 de octubre, y anunció que no participará si los comicios se realizan. Sus referentes denunciaron presuntas irregularidades, falta de transparencia y maniobras que, según sostienen, buscaron impedir la participación de su sector.

El reclamo fue presentado este miércoles durante una conferencia de prensa en la sede partidaria. Héctor Urquiza, apoderado del espacio; Horacio Quevedo, expresidente de la UCR provincial; y José Luis Riccardo, exdiputado nacional, cuestionaron el desarrollo del proceso y señalaron que esperan una respuesta judicial antes de la votación.

“Nosotros no vamos a convalidar esta elección amañada y con mucha oscuridad”, afirmó Urquiza, quien ratificó que el sector no concurrirá a votar si las internas se llevan adelante. Entre los cuestionamientos, mencionó la presunta inclusión de personas en más de una lista y el traslado de nombres de la nómina de Identidad Radical a la de sus adversarios.

Quevedo explicó que presentaron un recurso de queja ante la Junta Electoral Nacional y solicitaron una medida cautelar para frenar los comicios. Según indicó, esperan que la Justicia se expida antes del domingo y resuelva los planteos formulados.

Por su parte, Riccardo afirmó que el proceso acumuló alrededor de 40 recursos en menos de 30 días. También denunció falta de garantías y cuestionó las decisiones que afectaron a su espacio. Las acusaciones corresponden a la posición de Identidad Radical y deberán ser evaluadas por las autoridades judiciales y electorales.

Una interna atravesada por la disputa judicial

El conflicto se arrastra desde septiembre, cuando la Junta Electoral partidaria revocó la oficialización de la Lista 10, Identidad Radical, tras presentaciones de afiliados que denunciaron haber sido incluidos como candidatos sin su consentimiento. La decisión fue cuestionada por el sector, que buscó continuar sus reclamos por vía judicial.

En una resolución del 16 de octubre, la Justicia Federal rechazó un pedido para remitir el expediente a la Cámara Nacional Electoral y señaló que el recurso debía presentarse directamente ante ese tribunal. En paralelo, Identidad Radical sostiene que todavía existen planteos pendientes y reclama que se suspenda el calendario electoral.

Riccardo aclaró que la decisión de no participar, si se mantiene la convocatoria, no implica abandonar el partido. “No nos vamos del partido, no nos vamos del radicalismo”, afirmó, y aseguró que continuarán defendiendo su posición dentro de la UCR y ante la Justicia.

Las elecciones están previstas para este domingo y contemplan la participación de dos espacios: la Lista 133, Radicales Unidos, vinculada a la actual conducción partidaria, y la Lista 10, Identidad Radical, cuya oficialización fue revocada y es objeto de la disputa judicial.

Radicales Unidos reúne a sectores alineados con la conducción partidaria y tiene a José Picco como candidato a presidir el Comité Ejecutivo Provincial. Juan Álvarez Pinto, actual titular de la UCR puntana y ministro de Turismo provincial, integra esa propuesta como candidato a delegado ante el Comité Nacional.

La definición sobre los reclamos judiciales será clave para determinar cómo continuará el proceso electoral. Hasta que exista una resolución oficial que modifique el cronograma, la fecha prevista para las internas sigue siendo el 25 de octubre.