Martín Redrado descarta la hiperinflación en Argentina y destaca la importancia del equilibrio fiscal

Por Ale Pombo

El economista Martín Redrado ha rechazado la noción de que Argentina esté experimentando una hiperinflación y ha enfatizado que el país enfrenta un problema inflacionario que debe ser abordado mediante el equilibrio de las cuentas públicas y la independencia del Banco Central.

«Cuando analizo la economía argentina en este momento, no veo que estemos experimentando una hiperinflación. Esta es una discusión que he observado entre muchos colegas, pero no veo las condiciones para ello», afirmó Redrado.

En sus declaraciones a los medios, Redrado subrayó: «Es importante desechar la idea de que hay hiperinflación. La inflación está aumentando de manera gradual. No estamos viendo un escenario en el que pasemos de tener una inflación del 12% el mes pasado a un 24% el próximo mes y luego a un 48% al mes siguiente».

El economista, quien actualmente asesora al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, destacó que la inflación en Argentina está experimentando una escalada, pero no ha llegado al nivel de hiperinflación. Aclaró que la espiralización de la inflación es un elemento técnico y que, desde una perspectiva profesional, no se cumplen las condiciones para hablar de hiperinflación en Argentina en la actualidad.

En cuanto a las soluciones para abordar el problema inflacionario, Redrado enfatizó la importancia de equilibrar las cuentas públicas y de mantener un Banco Central independiente. Según él, estos dos aspectos son fundamentales para combatir la inflación en Argentina.

La inflación es un tema crítico en la economía argentina y ha sido motivo de preocupación durante varios años. El país continúa buscando estrategias efectivas para estabilizar su economía y controlar la inflación en beneficio de la población y el crecimiento sostenible.